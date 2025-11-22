Удар по Тернополю: погибла фармацевт Мария Палагнюк и двое ее детей

Во время российского ракетного удара погибла Мария Палагнюк, фармацевт, которая работала на ул. Киевской, 9А, и ее маленькие дети.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в сети аптек АНЦ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Мария была светлым, добрым и невероятно отзывчивым человеком. Она всегда встречала людей с теплотой и искренней улыбкой. Ее знали как внимательного профессионала, который ежедневно помогал пациентам с большой любовью к своему делу", – написали коллеги.

Вместе с женщиной погибли ее дети: дочь 5 лет и сын 1,5 года.

"Это боль, которую невозможно описать словами. Вся команда АНЦ выражает глубокие соболезнования ее мужу, семье и близким. Мы склоняем головы в скорби и разделяем эту невыразимую боль с каждым, кто знал Марию", – говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В результате удара РФ по Тернополю погибла 7-летняя гражданка Польши Амелия Гжесько. ФОТО

Обстрел Тернополя

В ночь на 19 ноября Тернополь подвергся удару ракетами и дронами. По данным Воздушных сил Украины, это были крылатые ракеты Х-101, выпущенные с самолетов стратегической авиации (Ту-95МС, Ту-160).

По состоянию на утро 22 ноября известно о 32 погибших. В результате атаки травмированы 94 человека, среди них 18 детей. По информации ГСЧС, 13 человек до сих пор считаются без вести пропавшими.

В городе продолжается поисково-спасательная операция.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Удар по Тернополю: из-под завалов извлекли тело еще одной женщины. Число погибших - 32