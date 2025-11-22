Удар по Тернополю: погибла фармацевт Мария Палагнюк и двое ее детей
Во время российского ракетного удара погибла Мария Палагнюк, фармацевт, которая работала на ул. Киевской, 9А, и ее маленькие дети.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в сети аптек АНЦ.
"Мария была светлым, добрым и невероятно отзывчивым человеком. Она всегда встречала людей с теплотой и искренней улыбкой. Ее знали как внимательного профессионала, который ежедневно помогал пациентам с большой любовью к своему делу", – написали коллеги.
Вместе с женщиной погибли ее дети: дочь 5 лет и сын 1,5 года.
"Это боль, которую невозможно описать словами. Вся команда АНЦ выражает глубокие соболезнования ее мужу, семье и близким. Мы склоняем головы в скорби и разделяем эту невыразимую боль с каждым, кто знал Марию", – говорится в сообщении.
Обстрел Тернополя
В ночь на 19 ноября Тернополь подвергся удару ракетами и дронами. По данным Воздушных сил Украины, это были крылатые ракеты Х-101, выпущенные с самолетов стратегической авиации (Ту-95МС, Ту-160).
По состоянию на утро 22 ноября известно о 32 погибших. В результате атаки травмированы 94 человека, среди них 18 детей. По информации ГСЧС, 13 человек до сих пор считаются без вести пропавшими.
В городе продолжается поисково-спасательная операция.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
всю Україну !!
Здохніть , кляті москалі, та відчепіться від нас !
але там, читав, Надал такий мер є, так от у нього доця, зробила на Флориді якогось нігера ...... мільйонером. Як завжди - почав купувати домА, охоронну фірмочку, всяке таке. Ну, а перед тим мив посуд в ресторані десь.
Видно має велике..... ЧСВ(це дещо інше ніж всі баби подумали б)
Ну і натуру як і в пана Надала.
БО БЛІН!!!! - маршрут ракет, воно тупо знало - і там виставити пару розрахунків тупо ПХРК, кажуть шо совкова "ігла" краща за Стінгера, тобто сволоч МОГЛА виставити людей з ПЗРК.
Ракета летіла тупо там і так само що і завжди. І воно тупо на підході вже до міста мало бути збите, тупо сволоч виставляєш ПЗРК розрахунки. Ах, не дали?
ХТО? документ! ДЕ? Ти писав - дайте, а вони - пішов ти нах?
Чи як? воно рже, як і Зеля в Бучі(факт, він спалився), і подумки вже розфасовує бабло на відновлення.
От так я це бачу, і тут ніяк інакше. Воно летіло по тому самому маршруту що і завжди. Крилату з ПЗРК перехопити можна. Може хоч хтось цю дочку "перехопить", цього пана. ... Ну, щоб пару питань задати. Я ж нічого такого не кажу, мені ж як і цьому пану типу ж ПОХ що тупо як жертвоприношення вийшло. Ах, не дали, не знав? Ну тоді зона, якщо ти тупо "не знав" те що знав Вася і всі решта, тоді ти "або в темі або в долі". і головне - воно ж ..... оооочєнь віруюче. як і всі ці тварі. я би просто місця не мав собі просто поки не забезпечу як мінімум - там де ОЧЕВИДНО воно буде летіти, щоб там були радари і на крайняк ПЗРК. ****, просто жертвоприношення якесь. не знесли його там? за доцю-мільйонеркиню? Значить вам так нравіцца. Ну що ж, скоро звільняти Польщу напевно, з таким успіхом. Зате незламно й потужно. не посадять Надала, він же лисий.
яких знищили кацапські ненажери !