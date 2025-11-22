Удар по Тернополю: загинула фармацевтка Марія Палагнюк та двоє її дітей
Під час російського ракетного удару загинула Марія Палагнюк, фармацевтка, яка працювала на вул. Київській, 9А, та її маленькі діти.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у мережі аптек АНЦ.
"Марія була світлою, доброю і неймовірно чуйною людиною. Вона завжди зустрічала людей з теплом і щирою усмішкою. Її знали як уважну професіоналку, яка щодня допомагала пацієнтам із великою любов'ю до своєї справи", – написали колеги.
Разом з жінкою загинули її діти: донечка 5 років і синочок 1,5 рочка.
"Це біль, який неможливо описати словами. Вся команда АНЦ висловлює глибокі співчуття її чоловіку, родині та близьким. Ми схиляємо голови у скорботі та розділяємо цей невимовний біль з кожним, хто знав Марію", йдеться в дописі.
Обстріл Тернополя
В ніч на 19 листопада Тернопіль зазнав удару ракетами та дронами. За даними Повітряних сил України, це були крилаті ракети Х-101, випущені з літаків стратегічної авіації (Ту-95МС, Ту-160).
Станом на ранок 22 листопада відомо про 32 загиблих. Унаслідок атаки травмовано 94 людини, серед них 18 дітей. За інформацією ДСНС, 13 осіб досі вважаються безвісти зниклими.
У місті продовжується пошуково-рятувальна операція.
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