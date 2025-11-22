УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11306 відвідувачів онлайн
Новини Обстріли Тернопільщини
5 143 10

Удар по Тернополю: загинула фармацевтка Марія Палагнюк та двоє її дітей

Марія Палагнюк загинула разом із двома дітьми під час ракетної атаки 19 листопада.

Під час російського ракетного удару загинула Марія Палагнюк, фармацевтка, яка працювала на вул. Київській, 9А, та її маленькі діти.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у мережі аптек АНЦ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Марія була світлою, доброю і неймовірно чуйною людиною. Вона завжди зустрічала людей з теплом і щирою усмішкою. Її знали як уважну професіоналку, яка щодня допомагала пацієнтам із великою любов'ю до своєї справи", – написали колеги.

Разом з жінкою загинули її діти: донечка 5 років і синочок 1,5 рочка.

"Це біль, який неможливо описати словами. Вся команда АНЦ висловлює глибокі співчуття її чоловіку, родині та близьким. Ми схиляємо голови у скорботі та розділяємо цей невимовний біль з кожним, хто знав Марію", йдеться в дописі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Внаслідок удару РФ по Тернополю загинула 7-річна громадянка Польщі Амелія Гжесько. ФОТО

Обстріл Тернополя

В ніч на 19 листопада Тернопіль зазнав удару ракетами та дронами. За даними Повітряних сил України, це були крилаті ракети Х-101, випущені з літаків стратегічної авіації (Ту-95МС, Ту-160).

Станом на ранок 22 листопада відомо про 32 загиблих. Унаслідок атаки травмовано 94 людини, серед них 18 дітей. За інформацією ДСНС, 13 осіб досі вважаються безвісти зниклими.

У місті продовжується пошуково-рятувальна операція.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Удар по Тернополю: з-під завалів дістали тіло ще однієї жінки. Кількість загиблих - 32

Автор: 

обстріл (34335) Тернопіль (471) Тернопільська область (699) Тернопільський район (82)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+28
показати весь коментар
22.11.2025 14:07 Відповісти
+24
Смерть рашистським окупантам!
показати весь коментар
22.11.2025 14:07 Відповісти
+17
Гниль кремлівська біситься від того , що не можуть нагнути
всю Україну !!
Здохніть , кляті москалі, та відчепіться від нас !
показати весь коментар
22.11.2025 14:21 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Смерть рашистським окупантам!
показати весь коментар
22.11.2025 14:07 Відповісти
показати весь коментар
22.11.2025 14:07 Відповісти
Гниль кремлівська біситься від того , що не можуть нагнути
всю Україну !!
Здохніть , кляті москалі, та відчепіться від нас !
показати весь коментар
22.11.2025 14:21 Відповісти
Світла памʼять нашим людям , 😪😪😪
яких знищили кацапські ненажери !
показати весь коментар
22.11.2025 14:24 Відповісти
❤️✝
показати весь коментар
22.11.2025 14:25 Відповісти
ЗЛН ПНХ
показати весь коментар
22.11.2025 14:53 Відповісти
!!!!!!!!!!!
показати весь коментар
22.11.2025 15:41 Відповісти
Кацапка, пішла звідси нах@й!!!!!
показати весь коментар
22.11.2025 20:54 Відповісти
 
 