Співробітниця видавництва "Богдан" Ірина Чорненька загинула через ракетний удар РФ по Тернополю. ФОТО

Внаслідок ракетного удару РФ по Тернополю 19 листопада, загинула співробітниця видавництва "Богдан" Ірина Чорненька.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на офіційну фейсбук-сторінку видавництва "Богдан".

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Що кажуть у видавництві?

"Сьогодні наше видавництво огорнула невимовна скорбота. Наш біль не має меж. Внаслідок жахливого ракетного удару по Тернополю 19 листопада, загинула наша колега Ірина Чорненька.

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Іра була не просто нашою працівницею, вона була яскравою частинкою нашої команди: світлою, доброю, душею колективу і справжнім професіоналом своєї справи. Її відданість роботі, талант до редагування, щира усмішка завжди надихали нас", - йдеться у повідомленні.

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Обстріл Тернополя

В ніч на 19 листопада Тернопіль зазнав удару ракетами та дронами. За даними Повітряних сил України, це були крилаті ракети Х-101, випущені з літаків стратегічної авіації (Ту-95МС, Ту-160).

Станом на ранок 22 листопада відомо про 32 загиблих. Унаслідок атаки травмовано 94 людини, серед них 18 дітей. За інформацією ДСНС, 13 осіб досі вважаються безвісти зниклими.

У місті продовжується пошуково-рятувальна операція.

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