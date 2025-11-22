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Новини Фото Обстріл Тернополя
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Співробітниця видавництва "Богдан" Ірина Чорненька загинула через ракетний удар РФ по Тернополю. ФОТО

Внаслідок ракетного удару РФ по Тернополю 19 листопада, загинула співробітниця видавництва "Богдан" Ірина Чорненька.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на офіційну фейсбук-сторінку видавництва "Богдан".

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Ірина Чорненька

Що кажуть у видавництві?

"Сьогодні наше видавництво огорнула невимовна скорбота. Наш біль не має меж. Внаслідок жахливого ракетного удару по Тернополю 19 листопада, загинула наша колега Ірина Чорненька.

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Іра була не просто нашою працівницею, вона була яскравою частинкою нашої команди: світлою, доброю, душею колективу і справжнім професіоналом своєї справи. Її відданість роботі, талант до редагування, щира усмішка завжди надихали нас", - йдеться у повідомленні.

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Обстріл Тернополя

В ніч на 19 листопада Тернопіль зазнав удару ракетами та дронами. За даними Повітряних сил України, це були крилаті ракети Х-101, випущені з літаків стратегічної авіації (Ту-95МС, Ту-160).

Станом на ранок 22 листопада відомо про 32 загиблих. Унаслідок атаки травмовано 94 людини, серед них 18 дітей. За інформацією ДСНС, 13 осіб досі вважаються безвісти зниклими.

У місті продовжується пошуково-рятувальна операція.

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Тернопіль (471) жертви (1988) Тернопільська область (700) Тернопільський район (82)
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Топ коментарі
+19
Що ж ніколи рашиським катам не пробачимо ,щоб цей варварський народ зазнав стільки бід як вони принесли на нашу землю ,смерть злочинцю путіну і його терористичній кліці.
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22.11.2025 17:09 Відповісти
+12
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22.11.2025 17:23 Відповісти
+7
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22.11.2025 18:01 Відповісти
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Що ж ніколи рашиським катам не пробачимо ,щоб цей варварський народ зазнав стільки бід як вони принесли на нашу землю ,смерть злочинцю путіну і його терористичній кліці.
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22.11.2025 17:09 Відповісти
У пункті 26 трам-хуйло вимагає:
Усі сторони ( начебто не тільки кацапи напали на Україну, а й ми на засрашку), залучені до конфлікту, отримають повну амністію за дії під час війни і погодяться не пред'являти претензій і не розглядати скарги надалі.
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22.11.2025 17:26 Відповісти
Крім того, одне з найбільш "політично вибухонебезпечних положень" передбачає повну амністію для всіх сторін, причетних до військових дій. За словами одного з високопоставлених чиновників Білого дому, це положення запропонував саме Київ. До цього було заявлено, що Україна "проведе повну перевірку всієї отриманої допомоги та створить правовий механізм для виправ
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22.11.2025 17:51 Відповісти
Звідки така інформація, джерело?
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22.11.2025 18:49 Відповісти
посилання https://nypost.com/2025/11/20/us-news/senior-us-officials-confirm-details-of-28-point-plan-to-end-ukraine-war/?fbclid=IwY2xjawOM0j5leHRuA2FlbQIxMABicmlkETFJNll5bG1tTXFVaW9MOHpBc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHnNQnyKkGX6NbvdDkLElA2SjhPW2mqcFqpluQt5ENpWXvnCdygpofmwKQJMi_aem_WHzcGw1nSV9gGXPzARr3nA
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22.11.2025 18:54 Відповісти
" 2017 році «Нью-Йорк Пост», як повідомляється, є найкращою газетою для президента США Дональда Трампа, який підтримує часті контакти з його власником Рупертом Мердоком" - Свій до свого по своє
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24.11.2025 15:18 Відповісти
там англійською, і на 99% правда написана, вам може бути некомфортно в перші хвилини таке читати.
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22.11.2025 18:56 Відповісти
Якщо правда не на 100% тоді це 100% не правда.
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24.11.2025 13:13 Відповісти
Тобто треба зачищати тил від відвертих ФСБ-шникив вже зараз і за це буде амністія!
В першу чергу від найодіозніших московських попів, що не приховують своєї українофобії.
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22.11.2025 21:13 Відповісти
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22.11.2025 17:23 Відповісти
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22.11.2025 18:01 Відповісти
❤️✝
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22.11.2025 23:53 Відповісти
 
 