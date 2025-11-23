Невыразимая боль: в Тернополе простились с жертвами российского обстрела. ВИДЕО

В Тернополе простились с Марией и ее детьми, Камилой и Назарчиком, жертвами российского обстрела 19 ноября. Отец детей, Камаль, единственный выживший в квартире - он три дня ждал у руин дома, в который попали российские ракеты, сообщает Цензор.НЕТ.

В результате российской атаки 34 человека погибли, 6 - считаются пропавшими без вести.

Удар нанесен ракетой

Сейчас правоохранители работают над установлением доказательств, какими средствами был уничтожен дом. Предварительно считается, что это была российская Х-101.

Многоэтажка на улице Стуса восстановлению не подлежит, ее полностью демонтируют. Другую многоэтажку пока будут исследовать эксперты.

Смотрите также: Сотрудница издательства "Богдан" Ирина Черненькая погибла в результате ракетного удара РФ по Тернополю. ФОТО

Обстрел Тернополя