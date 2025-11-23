2 969 5
Невыразимая боль: в Тернополе простились с жертвами российского обстрела. ВИДЕО
В Тернополе простились с Марией и ее детьми, Камилой и Назарчиком, жертвами российского обстрела 19 ноября. Отец детей, Камаль, единственный выживший в квартире - он три дня ждал у руин дома, в который попали российские ракеты, сообщает Цензор.НЕТ.
В результате российской атаки 34 человека погибли, 6 - считаются пропавшими без вести.
Удар нанесен ракетой
Сейчас правоохранители работают над установлением доказательств, какими средствами был уничтожен дом. Предварительно считается, что это была российская Х-101.
Многоэтажка на улице Стуса восстановлению не подлежит, ее полностью демонтируют. Другую многоэтажку пока будут исследовать эксперты.
Обстрел Тернополя
- 19 ноября российские войска нанесли удар по Тернополю, в частности по жилому дому, в результате чего известно о 26 погибших, в том числе трех детях.
- Сообщалось, что о судьбе 22 человек ничего не известно.
- В Тернополе продолжались поисковые и аварийно-спасательные работы на месте российского удара.
- Шесть человек, о судьбе которых не было информации, сообщили о своем местонахождении.
- Вечером 20 ноября сообщалось, что количество погибших в результате удара РФ по жилому дому в Тернополе возросло до 28.
- Утром 21 ноября стало известно, что число погибших от удара РФ по дому в Тернополе возросло до 31.
- Утром 22 ноября стало известно, что в Тернополе число погибших в результате российского удара возросло до 32.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Погрібний Олександр
показать весь комментарий23.11.2025 15:13 Ответить Мне нравится 14 Ссылка
Igor Liashenko #598365
показать весь комментарий23.11.2025 16:50 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Sergei M #570318
показать весь комментарий23.11.2025 15:19 Ответить Мне нравится 12 Ссылка
Нагнибіда Ципердюк
показать весь комментарий23.11.2025 15:32 Ответить Мне нравится 7 Ссылка
Володимир Омельянов
показать весь комментарий23.11.2025 16:02 Ответить Мне нравится 4 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль