Невыразимая боль: в Тернополе простились с жертвами российского обстрела. ВИДЕО

В Тернополе простились с Марией и ее детьми, Камилой и Назарчиком, жертвами российского обстрела 19 ноября. Отец детей, Камаль, единственный выживший в квартире - он три дня ждал у руин дома, в который попали российские ракеты, сообщает Цензор.НЕТ.

В результате российской атаки 34 человека погибли, 6 - считаются пропавшими без вести.

Удар нанесен ракетой

Сейчас правоохранители работают над установлением доказательств, какими средствами был уничтожен дом. Предварительно считается, что это была российская Х-101.

Многоэтажка на улице Стуса восстановлению не подлежит, ее полностью демонтируют. Другую многоэтажку пока будут исследовать эксперты.

Смотрите также: Сотрудница издательства "Богдан" Ирина Черненькая погибла в результате ракетного удара РФ по Тернополю. ФОТО

Обстрел Тернополя

обстрел (30594) похороны (1545) Тернополь (824) Тернопольская область (806) Тернопольский район (60)
Сумно! Не слід забувати, що до цього руку приклали міндічі зеленського!
23.11.2025 15:13 Ответить
Після таких страшних злочинів терористів путіна, чи підуть на фронт ті хто сьогодні ухиляється від мобілізації і сидить вдома? В мене в бригаді є кілька тисяч вакантних посад для фахівців різних напрямків! Де Ви є, захисники України?
23.11.2025 16:50 Ответить
Кацапи здохніть всі!
23.11.2025 15:19 Ответить
Вічна пам'ять невинним жертвам.
23.11.2025 15:32 Ответить
Бодай ви виздихали кацапські виродки ,хай всі біди прийдуть на вашу землю ,смерть терористу путіну і його кривавій кліці.
23.11.2025 16:02 Ответить
 
 