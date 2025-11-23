Удар РФ по Тернополю: известно уже о 34 погибших, 6 человек считаются пропавшими без вести
В Тернополе в результате российского удара 19 ноября число погибших возросло до 34 человек.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил заместитель начальника Тернопольской ОГА Тарас Пастух.
Идентификация погибших
"На данный момент мы можем констатировать, что погибли 34 человека, 33 из них уже идентифицированы. Над установлением личности одного человека, кому принадлежат найденные останки, работают судмедэксперты", - говорится в сообщении.
Пастух отметил, что могут быть найдены останки других людей, которые считаются без вести пропавшими - сейчас это двое мужчин, три женщины и один ребенок.
По его словам, есть вероятность, что ракета могла уничтожить все фрагменты тел и их невозможно будет найти.
Удар нанесен ракетой
Сейчас правоохранители работают над установлением доказательств, какими средствами был уничтожен дом. Предварительно считается, что это была российская Х-101.
Также он сообщил, что многоэтажка на улице Стуса восстановлению не подлежит, ее полностью демонтируют. Другую многоэтажку будут исследовать эксперты.
Обстрел Тернополя
- 19 ноября российские войска нанесли удар по Тернополю, в частности по жилому дому, в результате чего сообщалось о 26 погибших, в том числе трех детях.
- Сообщалось, что о судьбе 22 человек ничего не известно.
- В Тернополе продолжались поисковые и аварийно-спасательные работы на месте российского удара.
- Шесть человек, о судьбе которых не было информации, сообщили о своем местонахождении.
- Вечером 20 ноября сообщалось, что количество погибших в результате удара РФ по жилому дому в Тернополе возросло до 28.
- Утром 21 ноября стало известно, что число погибших от удара РФ по дому в Тернополе возросло до 31.
- Утром 22 ноября стало известно, что в Тернополе число погибших в результате российского удара возросло до 32.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Умеров вніс в Договорняка пункт про амністію...
.
кожен ЗЄльоний відповість за нещастя українців !
.
Умеров як співучасник злочинних дій виконував розпорядження головного злочинця в Україні - Зеленського.
Це саме Зеленський вирішив пробачити москальським окупантам і ***** всі їхні злочини проти України і Українців.