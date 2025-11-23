РУС
Новости Обстрелы Тернопольщины
1 045 6

Удар РФ по Тернополю: известно уже о 34 погибших, 6 человек считаются пропавшими без вести

Последствия удара РФ по Тернополю 19 ноября

В Тернополе в результате российского удара 19 ноября число погибших возросло до 34 человек.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил заместитель начальника Тернопольской ОГА Тарас Пастух.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Идентификация погибших

"На данный момент мы можем констатировать, что погибли 34 человека, 33 из них уже идентифицированы. Над установлением личности одного человека, кому принадлежат найденные останки, работают судмедэксперты", - говорится в сообщении.

Пастух отметил, что могут быть найдены останки других людей, которые считаются без вести пропавшими - сейчас это двое мужчин, три женщины и один ребенок.

По его словам, есть вероятность, что ракета могла уничтожить все фрагменты тел и их невозможно будет найти.

Читайте также: Поисково-спасательные работы в Тернополе после атаки РФ 19 ноября завершены: погибло 33 человека, из них 6 детей

Удар нанесен ракетой

Сейчас правоохранители работают над установлением доказательств, какими средствами был уничтожен дом. Предварительно считается, что это была российская Х-101.

Также он сообщил, что многоэтажка на улице Стуса восстановлению не подлежит, ее полностью демонтируют. Другую многоэтажку будут исследовать эксперты.

Смотрите также: Сотрудница издательства "Богдан" Ирина Черненькая погибла в результате ракетного удара РФ по Тернополю. ФОТО

Обстрел Тернополя

Автор: 

обстрел (30594) Тернополь (820) жертвы (2215) Тернопольская область (806) Тернопольский район (60)
Земля пухом всім загиблим.

Умеров вніс в Договорняка пункт про амністію...

.
23.11.2025 14:14 Ответить
ми маємо найти і знищити умерова і всю зе банду....інакше буде ще більше крові
23.11.2025 14:23 Ответить
амністії НЕ буде!

кожен ЗЄльоний відповість за нещастя українців !

.
23.11.2025 14:30 Ответить
Це не Умеров вніс пункт про амністію військових злочинів москалів - це Зеленський вніс директивами Умерову.

Умеров як співучасник злочинних дій виконував розпорядження головного злочинця в Україні - Зеленського.

Це саме Зеленський вирішив пробачити москальським окупантам і ***** всі їхні злочини проти України і Українців.
23.11.2025 14:53 Ответить
А що так званий президент побоявся приїхати в Тернопіль ,хоч пам'янути жертв цього злочину ,це обов'язок нормального президента.
23.11.2025 14:47 Ответить
Це був перший пункт плана Трампа по капітуляції Украини. Одразу після Тернополя всраті ковбойці почали сношать Зелемського на мир.
23.11.2025 15:04 Ответить
 
 