Удар РФ по Тернополю: известно уже о 34 погибших, 6 человек считаются пропавшими без вести

В Тернополе в результате российского удара 19 ноября число погибших возросло до 34 человек.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил заместитель начальника Тернопольской ОГА Тарас Пастух.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Идентификация погибших

"На данный момент мы можем констатировать, что погибли 34 человека, 33 из них уже идентифицированы. Над установлением личности одного человека, кому принадлежат найденные останки, работают судмедэксперты", - говорится в сообщении.

Пастух отметил, что могут быть найдены останки других людей, которые считаются без вести пропавшими - сейчас это двое мужчин, три женщины и один ребенок.

По его словам, есть вероятность, что ракета могла уничтожить все фрагменты тел и их невозможно будет найти.

Читайте также: Поисково-спасательные работы в Тернополе после атаки РФ 19 ноября завершены: погибло 33 человека, из них 6 детей

Удар нанесен ракетой

Сейчас правоохранители работают над установлением доказательств, какими средствами был уничтожен дом. Предварительно считается, что это была российская Х-101.

Также он сообщил, что многоэтажка на улице Стуса восстановлению не подлежит, ее полностью демонтируют. Другую многоэтажку будут исследовать эксперты.

Смотрите также: Сотрудница издательства "Богдан" Ирина Черненькая погибла в результате ракетного удара РФ по Тернополю. ФОТО

Обстрел Тернополя