РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9735 посетителей онлайн
Новости Обстрел Тернополя
896 3

Поисково-спасательные работы в Тернополе после атаки РФ 19 ноября завершены: погибло 33 человека, из них 6 детей

В Тернополе завершили аварийно-спасательные и поисковые работы

В субботу, 22 ноября, в Тернополе завершили аварийно-спасательные и поисковые работы на местах разрушений вследствие российского ракетного удара 19 ноября.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Работы продолжались 4 суток

Отмечается, что основные аварийно-спасательные и поисковые работы проводились на двух локациях.

На одной из них многоквартирный дом подвергся значительным разрушениям, часть людей оказалась под завалами и заблокирована в квартирах. Спасатели тушили пожары и разбирали конструкции одновременно.

Работы продолжались 4 суток и завершились 22 ноября в 18:00.

Были задействованы подразделения ГСЧС из 9 областей, кинологи, тяжелая техника, медики и психологи. Работы выполнялись в сложных условиях, в частности вручную на уровне 5-6 этажей.

Вследствие российской атаки погибли 33 человека, из них 6 детей. Травмированы — 94, из них 18 детей. Спасены — 46 человек, из них 7 детей.

Без вести пропавшими считаются — 6 человек, из них 1 ребенок.

Во время работ спасатели нашли 3 домашних животных (2 кошки и попугай) и передали их владельцам.

Читайте также: Число погибших от атаки РФ на Тернополь возросло до 33: тело еще одной женщины достали из-под завалов

Обстрел Тернополя

Смотрите также: Сотрудница издательства "Богдан" Ирина Черненькая погибла из-за ракетного удара РФ по Тернополю. ФОТО

Автор: 

обстрел (30585) Тернополь (820) ГСЧС (5198) Тернопольская область (806) Тернопольский район (60)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Йбнрсня, невже їм усе зійде з їхніх кривавих рук?
показать весь комментарий
22.11.2025 20:16 Ответить
якісь чуваки з команди Зеленського колись дуже таємниче,з підморгуванням,щось говорили про український Моссад...але цього моссаду не чути і не видно,а ці чуваки недавно чкурнули в Ізраїль з якимись мішками...
показать весь комментарий
22.11.2025 20:35 Ответить
Можеш не сумлiватись. Трампло щей бонуси надасть!
показать весь комментарий
22.11.2025 21:33 Ответить
 
 