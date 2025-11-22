Поисково-спасательные работы в Тернополе после атаки РФ 19 ноября завершены: погибло 33 человека, из них 6 детей
В субботу, 22 ноября, в Тернополе завершили аварийно-спасательные и поисковые работы на местах разрушений вследствие российского ракетного удара 19 ноября.
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.
Работы продолжались 4 суток
Отмечается, что основные аварийно-спасательные и поисковые работы проводились на двух локациях.
На одной из них многоквартирный дом подвергся значительным разрушениям, часть людей оказалась под завалами и заблокирована в квартирах. Спасатели тушили пожары и разбирали конструкции одновременно.
Работы продолжались 4 суток и завершились 22 ноября в 18:00.
Были задействованы подразделения ГСЧС из 9 областей, кинологи, тяжелая техника, медики и психологи. Работы выполнялись в сложных условиях, в частности вручную на уровне 5-6 этажей.
Вследствие российской атаки погибли 33 человека, из них 6 детей. Травмированы — 94, из них 18 детей. Спасены — 46 человек, из них 7 детей.
Без вести пропавшими считаются — 6 человек, из них 1 ребенок.
Во время работ спасатели нашли 3 домашних животных (2 кошки и попугай) и передали их владельцам.
Обстрел Тернополя
- 19 ноября российские войска нанесли удар по Тернополю, в частности по жилому дому, в результате чего известно о 26 погибших, в том числе трех детях.
- Сообщалось, что о судьбе 22 человек ничего не известно.
- Второй день подряд в Тернополе продолжаются поисковые и аварийно-спасательные работы на месте российского удара.
- Ранее шесть человек, о судьбе которых не было информации, сообщили о своем местонахождении.
- Вечером 20 ноября сообщалось, что количество погибших в результате удара РФ по жилому дому в Тернополе возросло до 28.
- Утром 21 ноября стало известно, что число погибших от удара РФ по дому в Тернополе возросло до 31.
- Утром 22 ноября стало известно, что в Тернополе число погибших в результате российского удара возросло до 32.
