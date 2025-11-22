Пошуково-рятувальні роботи в Тернополі після атаки РФ 19 листопада завершено: загинуло 33 людини, з них 6 дітей
У суботу, 22 листопада, в Тернополі завершили аварійно-рятувальні та пошукові роботи на місцях руйнувань внаслідок російського ракетного удару 19 листопада.
Про це повідомила пресслужба ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.
Роботи тривали 4 доби
Зазначається, що основні аварійно-рятувальні та пошукові роботи проводилися на двох локаціях.
На одній із них багатоквартирний будинок зазнав значних руйнувань, частина людей була під завалами та заблокована у квартирах. Рятувальники гасили пожежі та розбирали конструкції одночасно.
Роботи тривали 4 доби і завершилися 22 листопада о 18:00.
Було залучено підрозділи ДСНС із 9 областей, кінологи, важка техніка, медики та психологи. Роботи виконувалися у складних умовах, зокрема вручну на рівні 5–6 поверхів.
Внаслідок російської атаки загинуло 33 людини, з них 6 дітей. Травмовано — 94, з них 18 дітей. Врятовано — 46 людей, з них 7 дітей.
Безвісти зниклими вважаються — 6 людей, з них 1 дитина.
Під час робіт рятувальники знайшли 3 домашні тварини (2 кішки та папуга) і передали їх власникам.
Обстріл Тернополя
- 19 листопада російські війська завдали удару по Тернополю, зокрема по житловому будинку, внаслідок чого відомо про 26 загиблих, зокрема трьох дітей.
- Повідомлялося, що про долю 22 осіб невідомо.
- Другу добу поспіль у Тернополі тривають пошукові та аварійно-рятувальні роботи на місці російського удару.
- Раніше шестеро осіб, про долю яких не було інформації, повідомили про своє місце перебування.
- Увечері 20 листопада повідомлялося, що кількість загиблих внаслідок удару РФ по житловому будинку у Тернополі зросла до 28.
- Вранці 21 листопада стало відомо, що кількість загиблих від удару РФ по будинку в Тернополі зросла до 31.
- Вранці 22 листопада стало відомо, що в Тернополі кількість загиблих через російський удар зросла до 32.
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