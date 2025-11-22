УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9871 відвідувач онлайн
Новини Обстріл Тернополя
1 677 4

Пошуково-рятувальні роботи в Тернополі після атаки РФ 19 листопада завершено: загинуло 33 людини, з них 6 дітей

У Тернополі завершили аварійно-рятувальні та пошукові роботи

У суботу, 22 листопада, в Тернополі завершили аварійно-рятувальні та пошукові роботи на місцях руйнувань внаслідок російського ракетного удару 19 листопада.

Про це повідомила пресслужба ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Роботи тривали 4 доби

Зазначається, що основні аварійно-рятувальні та пошукові роботи проводилися на двох локаціях.

На одній із них багатоквартирний будинок зазнав значних руйнувань, частина людей була під завалами та заблокована у квартирах. Рятувальники гасили пожежі та розбирали конструкції одночасно.

Роботи тривали 4 доби і завершилися 22 листопада о 18:00.

Було залучено підрозділи ДСНС із 9 областей, кінологи, важка техніка, медики та психологи. Роботи виконувалися у складних умовах, зокрема вручну на рівні 5–6 поверхів.

Внаслідок російської атаки загинуло 33 людини, з них 6 дітей. Травмовано — 94, з них 18 дітей. Врятовано — 46 людей, з них 7 дітей.

Безвісти зниклими вважаються — 6 людей, з них 1 дитина.

Під час робіт рятувальники знайшли 3 домашні тварини (2 кішки та папуга) і передали їх власникам.

Читайте також: Кількість загиблих від атаки РФ на Тернопіль зросла до 33: тіло ще однієї жінки дістали з-під завалів

Обстріл Тернополя

  • 19 листопада російські війська завдали удару по Тернополю, зокрема по житловому будинку, внаслідок чого відомо про 26 загиблих, зокрема трьох дітей.
  • Повідомлялося, що про долю 22 осіб невідомо.
  • Другу добу поспіль у Тернополі тривають пошукові та аварійно-рятувальні роботи на місці російського удару.
  • Раніше шестеро осіб, про долю яких не було інформації, повідомили про своє місце перебування.
  • Увечері 20 листопада повідомлялося, що кількість загиблих внаслідок удару РФ по житловому будинку у Тернополі зросла до 28.
  • Вранці 21 листопада стало відомо, що кількість загиблих від удару РФ по будинку в Тернополі зросла до 31.
  • Вранці 22 листопада стало відомо, що в Тернополі кількість загиблих через російський удар зросла до 32.

Дивіться також: Співробітниця видавництва "Богдан" Ірина Чорненька загинула через ракетний удар РФ по Тернополю. ФОТО

Автор: 

обстріл (34353) Тернопіль (471) ДСНС (5350) Тернопільська область (700) Тернопільський район (82)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Йбнрсня, невже їм усе зійде з їхніх кривавих рук?
показати весь коментар
22.11.2025 20:16 Відповісти
якісь чуваки з команди Зеленського колись дуже таємниче,з підморгуванням,щось говорили про український Моссад...але цього моссаду не чути і не видно,а ці чуваки недавно чкурнули в Ізраїль з якимись мішками...
показати весь коментар
22.11.2025 20:35 Відповісти
Можеш не сумлiватись. Трампло щей бонуси надасть!
показати весь коментар
22.11.2025 21:33 Відповісти
Жахіття! Царство небесне🙏🕯💔
показати весь коментар
22.11.2025 23:21 Відповісти
 
 