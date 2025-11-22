Пошуково-рятувальні роботи в Тернополі після атаки РФ 19 листопада завершено: загинуло 33 людини, з них 6 дітей

У суботу, 22 листопада, в Тернополі завершили аварійно-рятувальні та пошукові роботи на місцях руйнувань внаслідок російського ракетного удару 19 листопада.

Про це повідомила пресслужба ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.

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Роботи тривали 4 доби

Зазначається, що основні аварійно-рятувальні та пошукові роботи проводилися на двох локаціях.

На одній із них багатоквартирний будинок зазнав значних руйнувань, частина людей була під завалами та заблокована у квартирах. Рятувальники гасили пожежі та розбирали конструкції одночасно.

Роботи тривали 4 доби і завершилися 22 листопада о 18:00.

Було залучено підрозділи ДСНС із 9 областей, кінологи, важка техніка, медики та психологи. Роботи виконувалися у складних умовах, зокрема вручну на рівні 5–6 поверхів.

Внаслідок російської атаки загинуло 33 людини, з них 6 дітей. Травмовано — 94, з них 18 дітей. Врятовано — 46 людей, з них 7 дітей.

Безвісти зниклими вважаються — 6 людей, з них 1 дитина.

Під час робіт рятувальники знайшли 3 домашні тварини (2 кішки та папуга) і передали їх власникам.

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Обстріл Тернополя

19 листопада російські війська завдали удару по Тернополю, зокрема по житловому будинку, внаслідок чого відомо про 26 загиблих, зокрема трьох дітей.

Повідомлялося, що про долю 22 осіб невідомо.

Другу добу поспіль у Тернополі тривають пошукові та аварійно-рятувальні роботи на місці російського удару.

Раніше шестеро осіб, про долю яких не було інформації, повідомили про своє місце перебування.

Увечері 20 листопада повідомлялося, що кількість загиблих внаслідок удару РФ по житловому будинку у Тернополі зросла до 28.

Вранці 21 листопада стало відомо, що кількість загиблих від удару РФ по будинку в Тернополі зросла до 31.

Вранці 22 листопада стало відомо, що в Тернополі кількість загиблих через російський удар зросла до 32.

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