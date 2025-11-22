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Новини Обстріл Тернополя
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Кількість загиблих від атаки РФ на Тернопіль зросла до 33: тіло ще однієї жінки дістали з-під завалів

Удар РФ по тернополю 19 листопада

У Тернополі пошуково-рятувальні роботи на місці удару РФ по житловому будинку тривають четверту добу. Кількість жертв збільшується.

Про це повідомляє Національна поліція України, передає Цензор.НЕТ.

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"Станом на 16:45 22 листопада рятувальники з-під завалів дістали тіло ще однієї жінки. Кількість загиблих зросла до 33, серед них - шестеро дітей", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що безвісти зниклими вважаються 6 осіб.

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Обстріл Тернополя

  • 19 листопада російські війська завдали удару по Тернополю, зокрема по житловому будинку, внаслідок чого відомо про 26 загиблих, зокрема трьох дітей.
  • Повідомлялося, що про долю 22 осіб невідомо.
  • Другу добу поспіль у Тернополі тривають пошукові та аварійно-рятувальні роботи на місці російського удару.
  • Раніше шестеро осіб, про долю яких не було інформації, повідомили про своє місце перебування.
  • Увечері 20 листопада повідомлялося, що кількість загиблих внаслідок удару РФ по житловому будинку у Тернополі зросла до 28.
  • Вранці 21 листопада стало відомо, що кількість загиблих від удару РФ по будинку в Тернополі зросла до 31.
  • Вранці 22 листопада стало відомо, що в Тернополі кількість загиблих через російський удар зросла до 32.

Автор: 

обстріл (34353) Тернопіль (471) жертви (1988) Тернопільська область (700) Тернопільський район (82)
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Топ коментарі
+11
Як спиться Верховному Головнокомандувачу, який після 2019 року зупинив розробку українських систем ППО, а з тих, на які "свинарчуки" поставили із росії клістрони, дав наказ ручному ДБР їх зняти? Навіщо знищив створені Порошенком і його командом ракетні комплекси, а своїх не побудував? Навіщо всі державні гроші закатав в асфальт заміст оборони? Захистив асфальт громадян і мирні міста?
Цартсво Небесне загинувшим мирним людям в своїх квартирах від російської ракети і від недбалості влади зелених покидьків.
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22.11.2025 17:34 Відповісти
+11
Петро Порошенко
@poroshenko
·
8 год
«Смерть стояла над кожним домом, а в кожній хаті було її голодне подихання, і в кожному домі, в кожній хаті з'являвся жахливий страх перед смертю».

Перші свідчення про Голодомор 1932-1933 років, вчинений радянсько-російським режимом проти українців, світ побачив лише у 1962 році. Тоді за кордоном була видана повість Василя Барки «Жовтий князь», яка розповідала про геноцид українського народу. В Україні книга з'явилася ще пізніше - в 1991 році, коли ми здобули незалежність.

До того геноцид, який свідомо вчинили проти українців, щоб зламати їхнє прагнення до волі, приховувався. Насильницьке вилучення продовольства, масові репресії, блокада сіл і цілих районів, штучно створений голод забрали щонайменше 4 мільйони життів українців. Вижити вдалося не багатьом, але й вцілілі замовчали, бо боялися за правду потрапити до російських катівень.

Такою була жахлива помста радянсько-російського режиму за свободу і незалежність, яку українці вибороли в 1917-1921 роках та, на жаль, втратили. Голодомори 1921-1923, 1932-1933 та 1946-1947 років, великий терор 30-х, депортації 40-х, русифікація 70-х - усе це частина понад столітньої війни, яку веде росія, щоб знищити Україну та зламати українців, залякати, примусити забути, хто ми є.

Ми не забули. Ми бережемо пам'ять про жертв Голодомору-Геноциду українського народу. Ми голосно розповідаємо світу правду. Ми боремося з терором, з яким прийшла на нашу землю правонаступниця радянського союзу - путінська росія.

Ми як нація маємо пам'ятати, щоб бути.

Жорстока схожість нашого сьогодення з минулим доводить одне: непокаране зло повертається. Ми не маємо дозволити нищити нашу націю. Пам'ять про Голодомор має об'єднати нас та дати сили боротися з нашим одвічним ворогом.

Сьогодні, згадуючи жертв Голодомору-Геноциду українського народу, разом з українцями по всьому світу, запалімо свічку на підвіконні.

Вічна пам'ять невинно убієнним душам…
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22.11.2025 18:16 Відповісти
+9
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22.11.2025 18:04 Відповісти
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Як спиться Верховному Головнокомандувачу, який після 2019 року зупинив розробку українських систем ППО, а з тих, на які "свинарчуки" поставили із росії клістрони, дав наказ ручному ДБР їх зняти? Навіщо знищив створені Порошенком і його командом ракетні комплекси, а своїх не побудував? Навіщо всі державні гроші закатав в асфальт заміст оборони? Захистив асфальт громадян і мирні міста?
Цартсво Небесне загинувшим мирним людям в своїх квартирах від російської ракети і від недбалості влади зелених покидьків.
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22.11.2025 17:34 Відповісти
Ось так варварська орда вбила близько 40 ні вчому невинних людей .серед яких діти ,це якою треба бути мерзотою щоб захищати яизик варварів ,до речі рашиський фашист малофеєв похвалив киян що понад 60% дітей на уроках спілкуются на язике варварів і 24 % педагогів " значит усилия наши не напрасны" заявив виродок
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22.11.2025 17:40 Відповісти
ти там почитай. фашист Мучоліні би розбив рила таким хто ОЦЕ гавно "величає" фашистами.
ти совок?
орда вбила цих людей тому що повірили, в більшості ідіоту... ну, завербованому Зепріденту.
навіть коли воно інаугурувалося - Що було? був тіпа знак. хоча кому це треба. їжмо!
ти сам певно й голосував за оце. давай, жери!
я не ходив, знаючи що треба, в другому турі піти, проте, я атеїст.
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22.11.2025 17:53 Відповісти
Вибачаюсь. просто тут як бачите, багато оцих всіх. ну просто реально, прогаласували і кричать шо це не вони обгадились, а "Вася" умовний.
я не ходив, так що "я в доміку"😣
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22.11.2025 18:02 Відповісти
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22.11.2025 18:04 Відповісти
Петро Порошенко
@poroshenko
·
8 год
«Смерть стояла над кожним домом, а в кожній хаті було її голодне подихання, і в кожному домі, в кожній хаті з'являвся жахливий страх перед смертю».

Перші свідчення про Голодомор 1932-1933 років, вчинений радянсько-російським режимом проти українців, світ побачив лише у 1962 році. Тоді за кордоном була видана повість Василя Барки «Жовтий князь», яка розповідала про геноцид українського народу. В Україні книга з'явилася ще пізніше - в 1991 році, коли ми здобули незалежність.

До того геноцид, який свідомо вчинили проти українців, щоб зламати їхнє прагнення до волі, приховувався. Насильницьке вилучення продовольства, масові репресії, блокада сіл і цілих районів, штучно створений голод забрали щонайменше 4 мільйони життів українців. Вижити вдалося не багатьом, але й вцілілі замовчали, бо боялися за правду потрапити до російських катівень.

Такою була жахлива помста радянсько-російського режиму за свободу і незалежність, яку українці вибороли в 1917-1921 роках та, на жаль, втратили. Голодомори 1921-1923, 1932-1933 та 1946-1947 років, великий терор 30-х, депортації 40-х, русифікація 70-х - усе це частина понад столітньої війни, яку веде росія, щоб знищити Україну та зламати українців, залякати, примусити забути, хто ми є.

Ми не забули. Ми бережемо пам'ять про жертв Голодомору-Геноциду українського народу. Ми голосно розповідаємо світу правду. Ми боремося з терором, з яким прийшла на нашу землю правонаступниця радянського союзу - путінська росія.

Ми як нація маємо пам'ятати, щоб бути.

Жорстока схожість нашого сьогодення з минулим доводить одне: непокаране зло повертається. Ми не маємо дозволити нищити нашу націю. Пам'ять про Голодомор має об'єднати нас та дати сили боротися з нашим одвічним ворогом.

Сьогодні, згадуючи жертв Голодомору-Геноциду українського народу, разом з українцями по всьому світу, запалімо свічку на підвіконні.

Вічна пам'ять невинно убієнним душам…
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22.11.2025 18:16 Відповісти
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22.11.2025 20:39 Відповісти
Який жах! Царство небесне невинно загинувшим! А зеленський так і не приїхав, хоч пам"ять би вшанував. З королем Іспанії приємніше зустрічатися.
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22.11.2025 18:16 Відповісти
Для Зеленського це бандерівці. Його дід служив в НКВС і воював проти них. А мудрий нарід побіг на дільниці і поставив галочку за внука палача. Це моя особиста думка, можливо я помиляюся. Але я чомусь впевнений, що в такому дусі дід розповідав онучку про бандірівців, які живуть на Галичині.
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22.11.2025 18:30 Відповісти
Русизм - это особая форма человеконенавистнической идеологии, основанная на великодержавном шовинизме, полной бездуховности и безнравственности.
Отличается от известных форм фашизма, расизма, национализма, особой жестокостью, как к человеку, так и к природе. Принцип действия - уничтожение всего и вся, тактика выжженной земли. Отличается шизофренической формой мании мирового господства. Обладая рабской психологией, паразитирует на ложной истории, на оккупированных территориях и угнетаемых народах. Русизму характерен постоянный политический, юридическо-правовой и идеологический терроризм

Джохар Дудаев
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22.11.2025 20:53 Відповісти
 
 