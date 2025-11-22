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Кількість загиблих від атаки РФ на Тернопіль зросла до 33: тіло ще однієї жінки дістали з-під завалів
У Тернополі пошуково-рятувальні роботи на місці удару РФ по житловому будинку тривають четверту добу. Кількість жертв збільшується.
Про це повідомляє Національна поліція України, передає Цензор.НЕТ.
"Станом на 16:45 22 листопада рятувальники з-під завалів дістали тіло ще однієї жінки. Кількість загиблих зросла до 33, серед них - шестеро дітей", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що безвісти зниклими вважаються 6 осіб.
Обстріл Тернополя
- 19 листопада російські війська завдали удару по Тернополю, зокрема по житловому будинку, внаслідок чого відомо про 26 загиблих, зокрема трьох дітей.
- Повідомлялося, що про долю 22 осіб невідомо.
- Другу добу поспіль у Тернополі тривають пошукові та аварійно-рятувальні роботи на місці російського удару.
- Раніше шестеро осіб, про долю яких не було інформації, повідомили про своє місце перебування.
- Увечері 20 листопада повідомлялося, що кількість загиблих внаслідок удару РФ по житловому будинку у Тернополі зросла до 28.
- Вранці 21 листопада стало відомо, що кількість загиблих від удару РФ по будинку в Тернополі зросла до 31.
- Вранці 22 листопада стало відомо, що в Тернополі кількість загиблих через російський удар зросла до 32.
Топ коментарі
+11 Поділля16
показати весь коментар22.11.2025 17:34 Відповісти Посилання
+11 Ksenia VB
показати весь коментар22.11.2025 18:16 Відповісти Посилання
+9 Pan Konotop #390804
показати весь коментар22.11.2025 18:04 Відповісти Посилання
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Цартсво Небесне загинувшим мирним людям в своїх квартирах від російської ракети і від недбалості влади зелених покидьків.
ти совок?
орда вбила цих людей тому що повірили, в більшості ідіоту... ну, завербованому Зепріденту.
навіть коли воно інаугурувалося - Що було? був тіпа знак. хоча кому це треба. їжмо!
ти сам певно й голосував за оце. давай, жери!
я не ходив, знаючи що треба, в другому турі піти, проте, я атеїст.
я не ходив, так що "я в доміку"😣
@poroshenko
·
8 год
«Смерть стояла над кожним домом, а в кожній хаті було її голодне подихання, і в кожному домі, в кожній хаті з'являвся жахливий страх перед смертю».
Перші свідчення про Голодомор 1932-1933 років, вчинений радянсько-російським режимом проти українців, світ побачив лише у 1962 році. Тоді за кордоном була видана повість Василя Барки «Жовтий князь», яка розповідала про геноцид українського народу. В Україні книга з'явилася ще пізніше - в 1991 році, коли ми здобули незалежність.
До того геноцид, який свідомо вчинили проти українців, щоб зламати їхнє прагнення до волі, приховувався. Насильницьке вилучення продовольства, масові репресії, блокада сіл і цілих районів, штучно створений голод забрали щонайменше 4 мільйони життів українців. Вижити вдалося не багатьом, але й вцілілі замовчали, бо боялися за правду потрапити до російських катівень.
Такою була жахлива помста радянсько-російського режиму за свободу і незалежність, яку українці вибороли в 1917-1921 роках та, на жаль, втратили. Голодомори 1921-1923, 1932-1933 та 1946-1947 років, великий терор 30-х, депортації 40-х, русифікація 70-х - усе це частина понад столітньої війни, яку веде росія, щоб знищити Україну та зламати українців, залякати, примусити забути, хто ми є.
Ми не забули. Ми бережемо пам'ять про жертв Голодомору-Геноциду українського народу. Ми голосно розповідаємо світу правду. Ми боремося з терором, з яким прийшла на нашу землю правонаступниця радянського союзу - путінська росія.
Ми як нація маємо пам'ятати, щоб бути.
Жорстока схожість нашого сьогодення з минулим доводить одне: непокаране зло повертається. Ми не маємо дозволити нищити нашу націю. Пам'ять про Голодомор має об'єднати нас та дати сили боротися з нашим одвічним ворогом.
Сьогодні, згадуючи жертв Голодомору-Геноциду українського народу, разом з українцями по всьому світу, запалімо свічку на підвіконні.
Вічна пам'ять невинно убієнним душам…
Отличается от известных форм фашизма, расизма, национализма, особой жестокостью, как к человеку, так и к природе. Принцип действия - уничтожение всего и вся, тактика выжженной земли. Отличается шизофренической формой мании мирового господства. Обладая рабской психологией, паразитирует на ложной истории, на оккупированных территориях и угнетаемых народах. Русизму характерен постоянный политический, юридическо-правовой и идеологический терроризм
Джохар Дудаев