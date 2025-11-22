Кількість загиблих від атаки РФ на Тернопіль зросла до 33: тіло ще однієї жінки дістали з-під завалів

У Тернополі пошуково-рятувальні роботи на місці удару РФ по житловому будинку тривають четверту добу. Кількість жертв збільшується.

Про це повідомляє Національна поліція України, передає Цензор.НЕТ.

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"Станом на 16:45 22 листопада рятувальники з-під завалів дістали тіло ще однієї жінки. Кількість загиблих зросла до 33, серед них - шестеро дітей", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що безвісти зниклими вважаються 6 осіб.

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Обстріл Тернополя