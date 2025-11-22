Число погибших от атаки РФ на Тернополь возросло до 33: тело еще одной женщины извлекли из-под завалов

В Тернополе поисково-спасательные работы на месте удара РФ по жилому дому продолжаются четвертые сутки. Количество жертв увеличивается.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

"По состоянию на 16:45 22 ноября спасатели из-под завалов извлекли тело еще одной женщины. Число погибших возросло до 33, среди них - шестеро детей", - говорится в сообщении.



Отмечается, что без вести пропавшими считаются 6 человек.

Обстрел Тернополя