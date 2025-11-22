1 089 9
Число погибших от атаки РФ на Тернополь возросло до 33: тело еще одной женщины извлекли из-под завалов
В Тернополе поисково-спасательные работы на месте удара РФ по жилому дому продолжаются четвертые сутки. Количество жертв увеличивается.
Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает Цензор.НЕТ.
"По состоянию на 16:45 22 ноября спасатели из-под завалов извлекли тело еще одной женщины. Число погибших возросло до 33, среди них - шестеро детей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что без вести пропавшими считаются 6 человек.
Обстрел Тернополя
- 19 ноября российские войска нанесли удар по Тернополю, в частности по жилому дому, в результате чего известно о 26 погибших, в том числе трех детях.
- Сообщалось, что о судьбе 22 человек ничего не известно.
- Второй день подряд в Тернополе продолжаются поисковые и аварийно-спасательные работы на месте российского удара.
- Ранее шесть человек, о судьбе которых не было информации, сообщили о своем местонахождении.
- Вечером 20 ноября сообщалось, что количество погибших в результате удара РФ по жилому дому в Тернополе возросло до 28.
- Утром 21 ноября стало известно, что число погибших от удара РФ по дому в Тернополе возросло до 31.
- Утром 22 ноября стало известно, что в Тернополе число погибших в результате российского удара возросло до 32.
