Новости Обстрел Тернополя
1 089 9

Число погибших от атаки РФ на Тернополь возросло до 33: тело еще одной женщины извлекли из-под завалов

Удар РФ по Тернополю 19 ноября

В Тернополе поисково-спасательные работы на месте удара РФ по жилому дому продолжаются четвертые сутки. Количество жертв увеличивается.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 16:45 22 ноября спасатели из-под завалов извлекли тело еще одной женщины. Число погибших возросло до 33, среди них - шестеро детей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что без вести пропавшими считаются 6 человек.

Читайте также: Удар по Тернополю: погибла фармацевт Мария Палагнюк и двое ее детей

Обстрел Тернополя

Автор: 

обстрел (30585) Тернополь (820) жертвы (2213) Тернопольская область (800) Тернопольский район (60)
Як спиться Верховному Головнокомандувачу, який після 2019 року зупинив розробку українських систем ППО, а з тих, на які "свинарчуки" поставили із росії клістрони, дав наказ ручному ДБР їх зняти? Навіщо знищив створені Порошенком і його командом ракетні комплекси, а своїх не побудував? Навіщо всі державні гроші закатав в асфальт заміст оборони? Захистив асфальт громадян і мирні міста?
Цартсво Небесне загинувшим мирним людям в своїх квартирах від російської ракети і від недбалості влади зелених покидьків.
22.11.2025 17:34 Ответить
Ось так варварська орда вбила близько 40 ні вчому невинних людей .серед яких діти ,це якою треба бути мерзотою щоб захищати яизик варварів ,до речі рашиський фашист малофеєв похвалив киян що понад 60% дітей на уроках спілкуются на язике варварів і 24 % педагогів " значит усилия наши не напрасны" заявив виродок
22.11.2025 17:40 Ответить
ти там почитай. фашист Мучоліні би розбив рила таким хто ОЦЕ гавно "величає" фашистами.
ти совок?
орда вбила цих людей тому що повірили, в більшості ідіоту... ну, завербованому Зепріденту.
навіть коли воно інаугурувалося - Що було? був тіпа знак. хоча кому це треба. їжмо!
ти сам певно й голосував за оце. давай, жери!
я не ходив, знаючи що треба, в другому турі піти, проте, я атеїст.
22.11.2025 17:53 Ответить
Вибачаюсь. просто тут як бачите, багато оцих всіх. ну просто реально, прогаласували і кричать шо це не вони обгадились, а "Вася" умовний.
я не ходив, так що "я в доміку"😣
22.11.2025 18:02 Ответить
22.11.2025 18:04 Ответить
Петро Порошенко
@poroshenko
·
8 год
«Смерть стояла над кожним домом, а в кожній хаті було її голодне подихання, і в кожному домі, в кожній хаті з'являвся жахливий страх перед смертю».

Перші свідчення про Голодомор 1932-1933 років, вчинений радянсько-російським режимом проти українців, світ побачив лише у 1962 році. Тоді за кордоном була видана повість Василя Барки «Жовтий князь», яка розповідала про геноцид українського народу. В Україні книга з'явилася ще пізніше - в 1991 році, коли ми здобули незалежність.

До того геноцид, який свідомо вчинили проти українців, щоб зламати їхнє прагнення до волі, приховувався. Насильницьке вилучення продовольства, масові репресії, блокада сіл і цілих районів, штучно створений голод забрали щонайменше 4 мільйони життів українців. Вижити вдалося не багатьом, але й вцілілі замовчали, бо боялися за правду потрапити до російських катівень.

Такою була жахлива помста радянсько-російського режиму за свободу і незалежність, яку українці вибороли в 1917-1921 роках та, на жаль, втратили. Голодомори 1921-1923, 1932-1933 та 1946-1947 років, великий терор 30-х, депортації 40-х, русифікація 70-х - усе це частина понад столітньої війни, яку веде росія, щоб знищити Україну та зламати українців, залякати, примусити забути, хто ми є.

Ми не забули. Ми бережемо пам'ять про жертв Голодомору-Геноциду українського народу. Ми голосно розповідаємо світу правду. Ми боремося з терором, з яким прийшла на нашу землю правонаступниця радянського союзу - путінська росія.

Ми як нація маємо пам'ятати, щоб бути.

Жорстока схожість нашого сьогодення з минулим доводить одне: непокаране зло повертається. Ми не маємо дозволити нищити нашу націю. Пам'ять про Голодомор має об'єднати нас та дати сили боротися з нашим одвічним ворогом.

Сьогодні, згадуючи жертв Голодомору-Геноциду українського народу, разом з українцями по всьому світу, запалімо свічку на підвіконні.

Вічна пам'ять невинно убієнним душам…
22.11.2025 18:16 Ответить
Який жах! Царство небесне невинно загинувшим! А зеленський так і не приїхав, хоч пам"ять би вшанував. З королем Іспанії приємніше зустрічатися.
показать весь комментарий
22.11.2025 18:16 Ответить
Для Зеленського це бандерівці. Його дід служив в НКВС і воював проти них. А мудрий нарід побіг на дільниці і поставив галочку за внука палача. Це моя особиста думка, можливо я помиляюся. Але я чомусь впевнений, що в такому дусі дід розповідав онучку про бандірівців, які живуть на Галичині.
показать весь комментарий
22.11.2025 18:30 Ответить
 
 