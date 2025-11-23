Удар РФ по Тернополю: відомо вже про 34 загиблих, 6 осіб вважаються зниклими безвісти
У Тернополі унаслідок російського удару 19 листопада кількість загиблих зросла до 34 осіб.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив заступник начальника Тернопільської ОВА Тарас Пастух.
Ідентифікація загиблих
"Станом на зараз ми можемо констатувати, що загинули 34 людини, 33 з них вже ідентифіковані. Над встановленням однієї особи, кому належать рештки тіл, які були знайдені, працюють судмедексперти", - йдеться в повідомленні.
Пастух зазначив, що можуть бути знайдені рештки інших людей, які вважаються безвісти зниклими – зараз це двоє чоловіків, три жінки та одна дитина.
За його словами, є ймовірність, що ракета могла знищити усі фрагменти тіл і їх неможливо буде знайти.
Удар завдано ракетою
Нині правоохоронці працюють над встановленням доказів, якими засобами знищено будинок. Попередньо вважається, що це була російська Х-101.
Також він повідомив, що багатоповерхівка на вулиці Стуса відновленню не підлягає, її повністю демонтують. Іншу багатоповерхівку наразі будуть досліджувати експерти.
Обстріл Тернополя
- 19 листопада російські війська завдали удару по Тернополю, зокрема по житловому будинку, внаслідок чого відомо про 26 загиблих, зокрема трьох дітей.
- Повідомлялося, що про долю 22 осіб невідомо.
- У Тернополі тривали пошукові та аварійно-рятувальні роботи на місці російського удару.
- Шість осіб, про долю яких не було інформації, повідомили про своє місце перебування.
- Увечері 20 листопада повідомлялося, що кількість загиблих внаслідок удару РФ по житловому будинку у Тернополі зросла до 28.
- Вранці 21 листопада стало відомо, що кількість загиблих від удару РФ по будинку в Тернополі зросла до 31.
- Вранці 22 листопада стало відомо, що в Тернополі кількість загиблих через російський удар зросла до 32.
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Умеров вніс в Договорняка пункт про амністію...
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кожен ЗЄльоний відповість за нещастя українців !
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Умеров як співучасник злочинних дій виконував розпорядження головного злочинця в Україні - Зеленського.
Це саме Зеленський вирішив пробачити москальським окупантам і ***** всі їхні злочини проти України і Українців.