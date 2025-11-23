Удар РФ по Тернополю: відомо вже про 34 загиблих, 6 осіб вважаються зниклими безвісти

У Тернополі унаслідок російського удару 19 листопада кількість загиблих зросла до 34 осіб.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив заступник начальника Тернопільської ОВА Тарас Пастух.

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Ідентифікація загиблих

"Станом на зараз ми можемо констатувати, що загинули 34 людини, 33 з них вже ідентифіковані. Над встановленням однієї особи, кому належать рештки тіл, які були знайдені, працюють судмедексперти", - йдеться в повідомленні.

Пастух зазначив, що можуть бути знайдені рештки інших людей, які вважаються безвісти зниклими – зараз це двоє чоловіків, три жінки та одна дитина.

За його словами, є ймовірність, що ракета могла знищити усі фрагменти тіл і їх неможливо буде знайти.

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Удар завдано ракетою

Нині правоохоронці працюють над встановленням доказів, якими засобами знищено будинок. Попередньо вважається, що це була російська Х-101.

Також він повідомив, що багатоповерхівка на вулиці Стуса відновленню не підлягає, її повністю демонтують. Іншу багатоповерхівку наразі будуть досліджувати експерти.

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Обстріл Тернополя