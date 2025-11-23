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Новини Обстріли Тернопільщини
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Удар РФ по Тернополю: відомо вже про 34 загиблих, 6 осіб вважаються зниклими безвісти

Наслідки удару РФ по Тернополю 19 листопада

У Тернополі унаслідок російського удару 19 листопада кількість загиблих зросла до 34 осіб.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив заступник начальника Тернопільської ОВА Тарас Пастух.

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Ідентифікація загиблих

"Станом на зараз ми можемо констатувати, що загинули 34 людини, 33 з них вже ідентифіковані. Над встановленням однієї особи, кому належать рештки тіл, які були знайдені, працюють судмедексперти", - йдеться в повідомленні.

Пастух зазначив, що можуть бути знайдені рештки інших людей, які вважаються безвісти зниклими – зараз це двоє чоловіків, три жінки та одна дитина.

За його словами, є ймовірність, що ракета могла знищити усі фрагменти тіл і їх неможливо буде знайти.

Також читайте: Пошуково-рятувальні роботи в Тернополі після атаки РФ 19 листопада завершено: загинуло 33 людини, з них 6 дітей

Удар завдано ракетою

Нині правоохоронці працюють над встановленням доказів, якими засобами знищено будинок. Попередньо вважається, що це була російська Х-101.

Також він повідомив, що багатоповерхівка на вулиці Стуса відновленню не підлягає, її повністю демонтують. Іншу багатоповерхівку наразі будуть досліджувати експерти.

Також дивіться: Співробітниця видавництва "Богдан" Ірина Чорненька загинула через ракетний удар РФ по Тернополю. ФОТО

Обстріл Тернополя

  • 19 листопада російські війська завдали удару по Тернополю, зокрема по житловому будинку, внаслідок чого відомо про 26 загиблих, зокрема трьох дітей.
  • Повідомлялося, що про долю 22 осіб невідомо.
  • У Тернополі тривали пошукові та аварійно-рятувальні роботи на місці російського удару.
  • Шість осіб, про долю яких не було інформації, повідомили про своє місце перебування.
  • Увечері 20 листопада повідомлялося, що кількість загиблих внаслідок удару РФ по житловому будинку у Тернополі зросла до 28.
  • Вранці 21 листопада стало відомо, що кількість загиблих від удару РФ по будинку в Тернополі зросла до 31.
  • Вранці 22 листопада стало відомо, що в Тернополі кількість загиблих через російський удар зросла до 32.

Автор: 

обстріл (34353) Тернопіль (471) жертви (1988) Тернопільська область (700) Тернопільський район (82)
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Земля пухом всім загиблим.

Умеров вніс в Договорняка пункт про амністію...

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23.11.2025 14:14 Відповісти
ми маємо найти і знищити умерова і всю зе банду....інакше буде ще більше крові
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23.11.2025 14:23 Відповісти
амністії НЕ буде!

кожен ЗЄльоний відповість за нещастя українців !

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23.11.2025 14:30 Відповісти
Це не Умеров вніс пункт про амністію військових злочинів москалів - це Зеленський вніс директивами Умерову.

Умеров як співучасник злочинних дій виконував розпорядження головного злочинця в Україні - Зеленського.

Це саме Зеленський вирішив пробачити москальським окупантам і ***** всі їхні злочини проти України і Українців.
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23.11.2025 14:53 Відповісти
А що так званий президент побоявся приїхати в Тернопіль ,хоч пам'янути жертв цього злочину ,це обов'язок нормального президента.
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23.11.2025 14:47 Відповісти
Не в синагогу ж ракета поцілила
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23.11.2025 18:33 Відповісти
Це був перший пункт плана Трампа по капітуляції Украини. Одразу після Тернополя всраті ковбойці почали сношать Зелемського на мир.
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23.11.2025 15:04 Відповісти
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23.11.2025 18:24 Відповісти
 
 