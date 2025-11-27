9 днів боротьби за життя: 12-річна постраждала внаслідок удару РФ по Тернополю померла у лікарні

Стало відомо про смерть ще однієї дитини, життя якої забрав російський удар по Тернополю 19 листопада.

Про це повідомив міський голова Сергій Надал, інформує Цензор.НЕТ.

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"Маленька Адріана Унольт, 12 років, померла після дев'ятиденної боротьби за життя. Її мама загинула, сестричка досі в лікарні. Тепер Адріана там, де немає страху й вибухів, - поруч із мамою, у тихому й світлому місці, недосяжному для війни.



Дев'ять днів тому ракети влучили у два житлові будинки Тернополя. Сьогодні біль цієї трагедії повертається знову – ще одне дитяче життя забрала війна.

Світла пам'ять Адріані. Щиро співчуваємо родині. Нехай Бог дає вам сили пережити це горе", - зазначив мер.

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Обстріл Тернополя

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