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9 днів боротьби за життя: 12-річна постраждала внаслідок удару РФ по Тернополю померла у лікарні
Стало відомо про смерть ще однієї дитини, життя якої забрав російський удар по Тернополю 19 листопада.
Про це повідомив міський голова Сергій Надал, інформує Цензор.НЕТ.
"Маленька Адріана Унольт, 12 років, померла після дев'ятиденної боротьби за життя. Її мама загинула, сестричка досі в лікарні. Тепер Адріана там, де немає страху й вибухів, - поруч із мамою, у тихому й світлому місці, недосяжному для війни.
Дев'ять днів тому ракети влучили у два житлові будинки Тернополя. Сьогодні біль цієї трагедії повертається знову – ще одне дитяче життя забрала війна.
Світла пам'ять Адріані. Щиро співчуваємо родині. Нехай Бог дає вам сили пережити це горе", - зазначив мер.
Обстріл Тернополя
- 19 листопада російські війська завдали удару по Тернополю, зокрема по житловому будинку, внаслідок чого відомо про 26 загиблих, зокрема трьох дітей.
- Повідомлялося, що про долю 22 осіб невідомо.
- У Тернополі тривали пошукові та аварійно-рятувальні роботи на місці російського удару.
- Шість осіб, про долю яких не було інформації, повідомили про своє місце перебування.
- Увечері 20 листопада повідомлялося, що кількість загиблих внаслідок удару РФ по житловому будинку у Тернополі зросла до 28.
- Вранці 21 листопада стало відомо, що кількість загиблих від удару РФ по будинку в Тернополі зросла до 31.
- Вранці 22 листопада стало відомо, що в Тернополі кількість загиблих через російський удар зросла до 32.
- Станом на 23 листопада було відомо про смерть 34-х людей.
Топ коментарі
+12 Gal
показати весь коментар27.11.2025 10:37 Відповісти Посилання
+9 фома фоммич #577697
показати весь коментар27.11.2025 10:29 Відповісти Посилання
+6 Bur Bur #510507
показати весь коментар27.11.2025 10:58 Відповісти Посилання
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І навіть сьогодні воно впорото переконане, що він мусів так голосувати, бо ж його заставили. То ж Порошенко винен, а не те, що воно дебільне.
І таке ж не лікується...
Арахамія з дубінским і потураєвим та всі опозажопними з майбахами це підтвердять!!!
Вішати треба їх, а не запитувати!!
Слава Україні!!
Ходите в убежище,будь ласка!!!
Я туда хожу постоянно
И вижу там всегда только одну и ту же маму с сыном
А так должны делать все мамы...