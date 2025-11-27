УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10604 відвідувача онлайн
Новини Обстріл Тернополя
2 626 13

9 днів боротьби за життя: 12-річна постраждала внаслідок удару РФ по Тернополю померла у лікарні

Удар РФ по тернополю 19 листопада

Стало відомо про смерть ще однієї дитини, життя якої забрав російський удар по Тернополю 19 листопада.

Про це повідомив міський голова Сергій Надал, інформує Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Маленька Адріана Унольт, 12 років, померла після дев'ятиденної боротьби за життя. Її мама загинула, сестричка досі в лікарні. Тепер Адріана там, де немає страху й вибухів, - поруч із мамою, у тихому й світлому місці, недосяжному для війни.

Дев'ять днів тому ракети влучили у два житлові будинки Тернополя. Сьогодні біль цієї трагедії повертається знову – ще одне дитяче життя забрала війна.

Світла пам'ять Адріані. Щиро співчуваємо родині. Нехай Бог дає вам сили пережити це горе", - зазначив мер.

Також дивіться: Невимовний біль: у Тернополі попрощалися з жертвами російського обстрілу. ВIДЕО

Обстріл Тернополя

  • 19 листопада російські війська завдали удару по Тернополю, зокрема по житловому будинку, внаслідок чого відомо про 26 загиблих, зокрема трьох дітей.
  • Повідомлялося, що про долю 22 осіб невідомо.
  • У Тернополі тривали пошукові та аварійно-рятувальні роботи на місці російського удару.
  • Шість осіб, про долю яких не було інформації, повідомили про своє місце перебування.
  • Увечері 20 листопада повідомлялося, що кількість загиблих внаслідок удару РФ по житловому будинку у Тернополі зросла до 28.
  • Вранці 21 листопада стало відомо, що кількість загиблих від удару РФ по будинку в Тернополі зросла до 31.
  • Вранці 22 листопада стало відомо, що в Тернополі кількість загиблих через російський удар зросла до 32.
  • Станом на 23 листопада було відомо про смерть 34-х людей.

Читайте: Співробітниця видавництва "Богдан" Ірина Чорненька загинула через ракетний удар РФ по Тернополю. ФОТО

Удар по Тернополю: стало відомо про смерть ще однієї дитини

Автор: 

діти (5583) смерть (6748) Тернопіль (472) Тернопільська область (702) Тернопільський район (83)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+12
Якби ж то, в квітні 19-го 73% не відібрало розуму...
показати весь коментар
27.11.2025 10:37 Відповісти
+9
Если бы миндичи и иже с ними не растащили как крысы деньги на оборону, это девочка была бы жива..((
показати весь коментар
27.11.2025 10:29 Відповісти
+6
Краще б той Міндіч був би на небі, де немає війни, разом з Галущкнком та іншими підарасами. А не ця дівчинка з її мамою
показати весь коментар
27.11.2025 10:58 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Если бы миндичи и иже с ними не растащили как крысы деньги на оборону, это девочка была бы жива..((
показати весь коментар
27.11.2025 10:29 Відповісти
Якби ж то, в квітні 19-го 73% не відібрало розуму...
показати весь коментар
27.11.2025 10:37 Відповісти
Ви впевнені що результати голосування, а не ЦВК ???!!!
показати весь коментар
27.11.2025 12:36 Відповісти
А що, до сьогодні ще є сумніви? Не вірити в дебільність "мудрого" наріту? І то в них невиліковно.
І навіть сьогодні воно впорото переконане, що він мусів так голосувати, бо ж його заставили. То ж Порошенко винен, а не те, що воно дебільне.
І таке ж не лікується...
показати весь коментар
27.11.2025 12:39 Відповісти
Краще б той Міндіч був би на небі, де немає війни, разом з Галущкнком та іншими підарасами. А не ця дівчинка з її мамою
показати весь коментар
27.11.2025 10:58 Відповісти
Міндіч і вся банда мародерів злочинці які мають відповісти за злочин ,але дитину вбили рашиські варвари як 40 людей з того будинку серед яких 7 дітей.Це народ виродків що творить геноцид в Україні ,коли ти здохнеш рашиський терорист путін ,а разом з тобою піде на звалище історії огидний "русский мир" ?
показати весь коментар
27.11.2025 11:59 Відповісти
А коригувальник з служок у ВРУ, і досі гроші в канавертах отримує!?!?
Арахамія з дубінским і потураєвим та всі опозажопними з майбахами це підтвердять!!!
Вішати треба їх, а не запитувати!!
Слава Україні!!
показати весь коментар
27.11.2025 10:50 Відповісти
Очень прошу всех родителей
Ходите в убежище,будь ласка!!!
Я туда хожу постоянно
И вижу там всегда только одну и ту же маму с сыном
А так должны делать все мамы...
показати весь коментар
27.11.2025 11:08 Відповісти
Вічна память ! Ще одна невинна жертва рашистів,Трампа і зеленої влади Зеленського.
показати весь коментар
27.11.2025 11:47 Відповісти
здохніть, людожери та мародери, як чужі так і "свої"..
показати весь коментар
27.11.2025 11:52 Відповісти
М'якої рідної земельки тобі, янголочку!
показати весь коментар
27.11.2025 11:54 Відповісти
Ціна відсутності підземних фортифікацій для ВПК і арсеналів. https://mistosite.org.ua/uk/articles/helsinki-the-underground-city Фінляндія.
показати весь коментар
27.11.2025 12:59 Відповісти
 
 