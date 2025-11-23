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Невимовний біль: у Тернополі попрощалися з жертвами російського обстрілу. ВIДЕО

У Тернополі попрощалися з Марією та її дітьми, Камілою і Назарчиком, жертвами російського обстрілу 19 листопада.  Батько дітей, Камаль, єдиний вижив у квартирі - він три дні чекав біля руїн будинку, в який поцілили російські ракети, повідомляє Цензор.НЕТ.

Внаслідок російської атаки 34 людини загинули, 6 - вважаються зниклими безвісти.

Удар завдано ракетою

Нині правоохоронці працюють над встановленням доказів, якими засобами знищено будинок. Попередньо вважається, що це була російська Х-101.

Багатоповерхівка на вулиці Стуса відновленню не підлягає, її повністю демонтують. Іншу багатоповерхівку наразі будуть досліджувати експерти.

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Обстріл Тернополя

  • 19 листопада російські війська завдали удару по Тернополю, зокрема по житловому будинку, внаслідок чого відомо про 26 загиблих, зокрема трьох дітей.
  • Повідомлялося, що про долю 22 осіб невідомо.
  • У Тернополі тривали пошукові та аварійно-рятувальні роботи на місці російського удару.
  • Шість осіб, про долю яких не було інформації, повідомили про своє місце перебування.
  • Увечері 20 листопада повідомлялося, що кількість загиблих внаслідок удару РФ по житловому будинку у Тернополі зросла до 28.
  • Вранці 21 листопада стало відомо, що кількість загиблих від удару РФ по будинку в Тернополі зросла до 31.
  • Вранці 22 листопада стало відомо, що в Тернополі кількість загиблих через російський удар зросла до 32.

Автор: 

обстріл (34353) похорон (1272) Тернопіль (471) Тернопільська область (700) Тернопільський район (82)
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Сумно! Не слід забувати, що до цього руку приклали міндічі зеленського!
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23.11.2025 15:13 Відповісти
Після таких страшних злочинів терористів путіна, чи підуть на фронт ті хто сьогодні ухиляється від мобілізації і сидить вдома? В мене в бригаді є кілька тисяч вакантних посад для фахівців різних напрямків! Де Ви є, захисники України?
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23.11.2025 16:50 Відповісти
Честь і хвала всім, хто захищає нашу Батьківщину! Але чому ви задаєте питання про нестачу кадрів тут, а не Верховному головнокомандувачу, який призвів до такої ситуації?
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23.11.2025 18:58 Відповісти
Кацапи здохніть всі!
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23.11.2025 15:19 Відповісти
Вічна пам'ять невинним жертвам.
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23.11.2025 15:32 Відповісти
Бодай ви виздихали кацапські виродки ,хай всі біди прийдуть на вашу землю ,смерть терористу путіну і його кривавій кліці.
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23.11.2025 16:02 Відповісти
 
 