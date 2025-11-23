Невимовний біль: у Тернополі попрощалися з жертвами російського обстрілу. ВIДЕО

У Тернополі попрощалися з Марією та її дітьми, Камілою і Назарчиком, жертвами російського обстрілу 19 листопада. Батько дітей, Камаль, єдиний вижив у квартирі - він три дні чекав біля руїн будинку, в який поцілили російські ракети, повідомляє Цензор.НЕТ.

Внаслідок російської атаки 34 людини загинули, 6 - вважаються зниклими безвісти.

Удар завдано ракетою

Нині правоохоронці працюють над встановленням доказів, якими засобами знищено будинок. Попередньо вважається, що це була російська Х-101.

Багатоповерхівка на вулиці Стуса відновленню не підлягає, її повністю демонтують. Іншу багатоповерхівку наразі будуть досліджувати експерти.

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Обстріл Тернополя