5 096 6
Невимовний біль: у Тернополі попрощалися з жертвами російського обстрілу. ВIДЕО
У Тернополі попрощалися з Марією та її дітьми, Камілою і Назарчиком, жертвами російського обстрілу 19 листопада. Батько дітей, Камаль, єдиний вижив у квартирі - він три дні чекав біля руїн будинку, в який поцілили російські ракети, повідомляє Цензор.НЕТ.
Внаслідок російської атаки 34 людини загинули, 6 - вважаються зниклими безвісти.
Удар завдано ракетою
Нині правоохоронці працюють над встановленням доказів, якими засобами знищено будинок. Попередньо вважається, що це була російська Х-101.
Багатоповерхівка на вулиці Стуса відновленню не підлягає, її повністю демонтують. Іншу багатоповерхівку наразі будуть досліджувати експерти.
Обстріл Тернополя
- 19 листопада російські війська завдали удару по Тернополю, зокрема по житловому будинку, внаслідок чого відомо про 26 загиблих, зокрема трьох дітей.
- Повідомлялося, що про долю 22 осіб невідомо.
- У Тернополі тривали пошукові та аварійно-рятувальні роботи на місці російського удару.
- Шість осіб, про долю яких не було інформації, повідомили про своє місце перебування.
- Увечері 20 листопада повідомлялося, що кількість загиблих внаслідок удару РФ по житловому будинку у Тернополі зросла до 28.
- Вранці 21 листопада стало відомо, що кількість загиблих від удару РФ по будинку в Тернополі зросла до 31.
- Вранці 22 листопада стало відомо, що в Тернополі кількість загиблих через російський удар зросла до 32.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Погрібний Олександр
показати весь коментар23.11.2025 15:13 Відповісти Мені подобається 20 Посилання
Igor Liashenko #598365
показати весь коментар23.11.2025 16:50 Відповісти Мені подобається 4 Посилання
Погрібний Олександр
показати весь коментар23.11.2025 18:58 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Sergei M #570318
показати весь коментар23.11.2025 15:19 Відповісти Мені подобається 15 Посилання
Нагнибіда Ципердюк
показати весь коментар23.11.2025 15:32 Відповісти Мені подобається 11 Посилання
Володимир Омельянов
показати весь коментар23.11.2025 16:02 Відповісти Мені подобається 8 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль