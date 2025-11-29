В Тернополе планируют демонтировать дом, разрушенный российской ракетой
Дом на улице Стуса в Тернополе демонтируют из-за разрушения несущих элементов и высокого риска дальнейшего обрушения.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Тернопольской ОВА.
Вопросы этапности демонтажа и организации работ рассмотрели на внеочередном заседании региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций при ТОВА с участием представителей ОВА, городского совета, СБУ и других служб.
"Основным вопросом было техническое обследование дома по ул. Василия Стуса, 8. Здание подверглось значительному разрушению в результате прямого попадания ракеты, выпущенной стратегической авиацией России. Специалисты представили комплексные материалы, которые свидетельствуют: конструкции дома разрушены настолько, что он не подлежит восстановлению. Разрушение несущих элементов и высокий риск дальнейшего обрушения стали основанием для рекомендации его демонтажа как объекта, непригодного для эксплуатации", - говорится в сообщении.
Правоохранительные органы сообщили, что уголовные производства по ракетному удару открыты по статьям о военных преступлениях. Во время следственных действий изъяты обломки ракеты, которые подтверждают тип примененного вооружения и умышленный удар по жилому сектору.
В областной военной администрации уверяют, что все службы получили четкие задачи по координации действий. После завершения демонтажа городской совет должен проинформировать региональную комиссию о выполнении всех мероприятий.
Обстрел Тернополя
- 19 ноября российские войска нанесли удар по Тернополю, в частности по жилому дому, в результате чего известно о 26 погибших, в том числе - трех детях.
- Сообщалось, что о судьбе 22 человек ничего не известно.
- В Тернополе продолжались поисковые и аварийно-спасательные работы на месте российского удара.
- Шесть человек, о судьбе которых не было информации, сообщили о своем местонахождении.
- Вечером 20 ноября сообщалось, что количество погибших в результате удара РФ по жилому дому в Тернополе возросло до 28.
- Утром 21 ноября стало известно, что число погибших от удара РФ по дому в Тернополе возросло до 31.
- Утром 22 ноября стало известно, что в Тернополе число погибших в результате российского удара возросло до 32.
- По состоянию на 23 ноября было известно о смерти 34 человек.
- 27 ноября стало известно о смерти еще одного ребенка, жизнь которого унес российский удар по Тернополю. После девятидневной борьбы за жизнь умерла 12-летняя Адриана Унольт.
