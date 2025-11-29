РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9433 посетителя онлайн
Новости Обстрелы Тернопольщины
924 9

В Тернополе планируют демонтировать дом, разрушенный российской ракетой

Тернополь: начался демонтаж дома после ракетного удара РФ

Дом на улице Стуса в Тернополе демонтируют из-за разрушения несущих элементов и высокого риска дальнейшего обрушения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Тернопольской ОВА.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Вопросы этапности демонтажа и организации работ рассмотрели на внеочередном заседании региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций при ТОВА с участием представителей ОВА, городского совета, СБУ и других служб.

"Основным вопросом было техническое обследование дома по ул. Василия Стуса, 8. Здание подверглось значительному разрушению в результате прямого попадания ракеты, выпущенной стратегической авиацией России. Специалисты представили комплексные материалы, которые свидетельствуют: конструкции дома разрушены настолько, что он не подлежит восстановлению. Разрушение несущих элементов и высокий риск дальнейшего обрушения стали основанием для рекомендации его демонтажа как объекта, непригодного для эксплуатации", - говорится в сообщении.

Правоохранительные органы сообщили, что уголовные производства по ракетному удару открыты по статьям о военных преступлениях. Во время следственных действий изъяты обломки ракеты, которые подтверждают тип примененного вооружения и умышленный удар по жилому сектору.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Удар РФ по Тернополю 19 ноября: установлена личность еще одного погибшего, который считался пропавшим без вести

В областной военной администрации уверяют, что все службы получили четкие задачи по координации действий. После завершения демонтажа городской совет должен проинформировать региональную комиссию о выполнении всех мероприятий.

Обстрел Тернополя

  • 19 ноября российские войска нанесли удар по Тернополю, в частности по жилому дому, в результате чего известно о 26 погибших, в том числе - трех детях.
  • Сообщалось, что о судьбе 22 человек ничего не известно.
  • В Тернополе продолжались поисковые и аварийно-спасательные работы на месте российского удара.
  • Шесть человек, о судьбе которых не было информации, сообщили о своем местонахождении.
  • Вечером 20 ноября сообщалось, что количество погибших в результате удара РФ по жилому дому в Тернополе возросло до 28.
  • Утром 21 ноября стало известно, что число погибших от удара РФ по дому в Тернополе возросло до 31.
  • Утром 22 ноября стало известно, что в Тернополе число погибших в результате российского удара возросло до 32.
  • По состоянию на 23 ноября было известно о смерти 34 человек.
  • 27 ноября стало известно о смерти еще одного ребенка, жизнь которого унес российский удар по Тернополю. После девятидневной борьбы за жизнь умерла 12-летняя Адриана Унольт.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 9 дней борьбы за жизнь: 12-летняя пострадавшая в результате удара РФ по Тернополю умерла в больнице

Автор: 

демонтаж (205) Тернополь (827) Тернопольская область (812) Тернопольский район (67)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Фахівці представили комплексні матеріали, які свідчать: конструкції будинку зруйновані настільки, що він не підлягає відновленню

Для цього потрібно було комісію створювати? Будь-якій притомній людині при одному погляді на фото було це зрозуміло.
показать весь комментарий
29.11.2025 10:57 Ответить
а за шо ж чинуши харчуватись будуть ? )

на ці проценти і живуть нещасні
показать весь комментарий
29.11.2025 11:04 Ответить
Не розумію одне до чього в комісіі сбу?Невже цими справами(жкх) вони повинні займатись?Чи теж хочуть долю при роспилі бабла.
показать весь комментарий
29.11.2025 11:03 Ответить
Такі будинки треба залишати, як меморіал для майбутніх поколінь. Щоб не забували, хто наш одвічний ворог.
показать весь комментарий
29.11.2025 11:06 Ответить
Не в Тернополі, там царює будівельна мафія.
показать весь комментарий
29.11.2025 11:14 Ответить
А в якому будівництві немає мафії?
показать весь комментарий
29.11.2025 12:34 Ответить
Місцева влада і має це робити, а не чекати !!
показать весь комментарий
29.11.2025 11:48 Ответить
але, різдвяну ялинку ставити не будуть!
бо, затратно і бабла не намарадериш!!! одні витрати!
показать весь комментарий
29.11.2025 11:53 Ответить
Там і мер, і колишній головко голова області - крутезні хозяйствєнніки, до рук стільки прилипло, що сходу можна людям проплатити по квартирі
показать весь комментарий
29.11.2025 12:39 Ответить
 
 