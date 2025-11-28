РУС
Удар РФ по Тернополю 19 ноября: установлена личность еще одного погибшего, который считался пропавшим без вести

Удар РФ по Тернополю 19 ноября

Число погибших в результате вражеской атаки на Тернополь 19 ноября возросло до 35 человек.

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции в Тернопольской области, передает Цензор.НЕТ.

"С помощью ДНК-экспертизы правоохранителям удалось установить личность еще одного погибшего человека, который считался без вести пропавшим. Это – 73-летний мужчина, проживавший на улице Стуса", – говорится в сообщении.

Отмечается, что по состоянию на 28 ноября в результате ракетного обстрела погибли 35 человек, среди них - 7 детей.

Без вести пропавшими считаются 5 человек, среди которых 1 ребенок.

Следственные действия продолжаются.

Обстрел Тернополя

  • 19 ноября российские войска нанесли удар по Тернополю, в частности по жилому дому, в результате чего известно о 26 погибших, в том числе трех детях.
  • Сообщалось, что о судьбе 22 человек ничего не известно.
  • В Тернополе продолжались поисковые и аварийно-спасательные работы на месте российского удара.
  • Шесть человек, о судьбе которых не было информации, сообщили о своем местонахождении.
  • Вечером 20 ноября сообщалось, что количество погибших в результате удара РФ по жилому дому в Тернополе возросло до 28.
  • Утром 21 ноября стало известно, что число погибших от удара РФ по дому в Тернополе возросло до 31.
  • Утром 22 ноября стало известно, что в Тернополе число погибших в результате российского удара возросло до 32.
  • По состоянию на 23 ноября было известно о смерти 34 человек.
  • 27 ноября стало известно о смерти еще одного ребенка, жизнь которого унес российский удар по Тернополю. После девятидневной борьбы за жизнь скончалась 12-летняя Адриана Унольт.

