Удар РФ по Тернополю 19 ноября: установлена личность еще одного погибшего, который считался пропавшим без вести

Число погибших в результате вражеской атаки на Тернополь 19 ноября возросло до 35 человек.

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции в Тернопольской области, передает Цензор.НЕТ.

"С помощью ДНК-экспертизы правоохранителям удалось установить личность еще одного погибшего человека, который считался без вести пропавшим. Это – 73-летний мужчина, проживавший на улице Стуса", – говорится в сообщении.

Отмечается, что по состоянию на 28 ноября в результате ракетного обстрела погибли 35 человек, среди них - 7 детей.



Без вести пропавшими считаются 5 человек, среди которых 1 ребенок.

Следственные действия продолжаются.

Обстрел Тернополя

19 ноября российские войска нанесли удар по Тернополю, в частности по жилому дому, в результате чего известно о 26 погибших, в том числе трех детях.

Сообщалось, что о судьбе 22 человек ничего не известно.

В Тернополе продолжались поисковые и аварийно-спасательные работы на месте российского удара.

Шесть человек, о судьбе которых не было информации, сообщили о своем местонахождении.

Вечером 20 ноября сообщалось, что количество погибших в результате удара РФ по жилому дому в Тернополе возросло до 28.

Утром 21 ноября стало известно, что число погибших от удара РФ по дому в Тернополе возросло до 31.

Утром 22 ноября стало известно, что в Тернополе число погибших в результате российского удара возросло до 32.

По состоянию на 23 ноября было известно о смерти 34 человек.

27 ноября стало известно о смерти еще одного ребенка, жизнь которого унес российский удар по Тернополю. После девятидневной борьбы за жизнь скончалась 12-летняя Адриана Унольт.

