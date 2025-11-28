Удар РФ по Тернополю 19 листопада: встановлено особу ще одного загиблого, який вважався зниклим безвісти

Кількість загиблих внаслідок ворожої атаки на Тернопіль 19 листопада зросла до 35 осіб.

Про це повідомили в ГУ Нацполіції в Тернопільській області, передає Цензор.НЕТ.

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"За допомогою ДНК-експертизи правоохоронцям вдалося встановити особу ще однієї загиблої людини, яка вважалася безвісти зниклою. Це – 73-річний чоловік, який мешкав на вулиці Стуса", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що станом на 28 листопада внаслідок ракетного обстрілу загинуло 35 людей, серед них - 7 дітей.



Безвісти зниклими вважаються 5 осіб, серед яких 1 дитина.

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Слідчі дії тривають.

Обстріл Тернополя

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