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Новини Обстріл Тернополя
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Удар РФ по Тернополю 19 листопада: встановлено особу ще одного загиблого, який вважався зниклим безвісти

Удар РФ по Тернополю 19 листопада

Кількість загиблих внаслідок ворожої атаки на Тернопіль 19 листопада зросла до 35 осіб.

Про це повідомили в ГУ Нацполіції в Тернопільській області, передає Цензор.НЕТ.

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"За допомогою ДНК-експертизи правоохоронцям вдалося встановити особу ще однієї загиблої людини, яка вважалася безвісти зниклою. Це – 73-річний чоловік, який мешкав на вулиці Стуса", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що станом на 28 листопада внаслідок ракетного обстрілу загинуло 35 людей, серед них - 7 дітей.

Безвісти зниклими вважаються 5 осіб, серед яких 1 дитина.

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Слідчі дії тривають.

Обстріл Тернополя

  • 19 листопада російські війська завдали удару по Тернополю, зокрема по житловому будинку, внаслідок чого відомо про 26 загиблих, зокрема трьох дітей.
  • Повідомлялося, що про долю 22 осіб невідомо.
  • У Тернополі тривали пошукові та аварійно-рятувальні роботи на місці російського удару.
  • Шість осіб, про долю яких не було інформації, повідомили про своє місце перебування.
  • Увечері 20 листопада повідомлялося, що кількість загиблих внаслідок удару РФ по житловому будинку у Тернополі зросла до 28.
  • Вранці 21 листопада стало відомо, що кількість загиблих від удару РФ по будинку в Тернополі зросла до 31.
  • Вранці 22 листопада стало відомо, що в Тернополі кількість загиблих через російський удар зросла до 32.
  • Станом на 23 листопада було відомо про смерть 34-х людей.
  • 27 листопада стало відомо про смерть ще однієї дитини, життя якої забрав російський удар по Тернополю. Після дев'ятиденної боротьби за життя померла 12-річна Адріана Унольт.

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обстріл (34432) Тернопіль (472) жертви (1991) Тернопільська область (702) Тернопільський район (83)
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