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Удар РФ по Тернополю 19 листопада: встановлено особу ще одного загиблого, який вважався зниклим безвісти
Кількість загиблих внаслідок ворожої атаки на Тернопіль 19 листопада зросла до 35 осіб.
Про це повідомили в ГУ Нацполіції в Тернопільській області, передає Цензор.НЕТ.
"За допомогою ДНК-експертизи правоохоронцям вдалося встановити особу ще однієї загиблої людини, яка вважалася безвісти зниклою. Це – 73-річний чоловік, який мешкав на вулиці Стуса", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що станом на 28 листопада внаслідок ракетного обстрілу загинуло 35 людей, серед них - 7 дітей.
Безвісти зниклими вважаються 5 осіб, серед яких 1 дитина.
Слідчі дії тривають.
Обстріл Тернополя
- 19 листопада російські війська завдали удару по Тернополю, зокрема по житловому будинку, внаслідок чого відомо про 26 загиблих, зокрема трьох дітей.
- Повідомлялося, що про долю 22 осіб невідомо.
- У Тернополі тривали пошукові та аварійно-рятувальні роботи на місці російського удару.
- Шість осіб, про долю яких не було інформації, повідомили про своє місце перебування.
- Увечері 20 листопада повідомлялося, що кількість загиблих внаслідок удару РФ по житловому будинку у Тернополі зросла до 28.
- Вранці 21 листопада стало відомо, що кількість загиблих від удару РФ по будинку в Тернополі зросла до 31.
- Вранці 22 листопада стало відомо, що в Тернополі кількість загиблих через російський удар зросла до 32.
- Станом на 23 листопада було відомо про смерть 34-х людей.
- 27 листопада стало відомо про смерть ще однієї дитини, життя якої забрав російський удар по Тернополю. Після дев'ятиденної боротьби за життя померла 12-річна Адріана Унольт.
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