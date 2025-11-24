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Новини Обстріл Тернополя
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Після удару РФ по Тернополю не встановлять центральну ялинку: "Зустрічати Різдво й Новий рік у звичний спосіб цього року не можемо"

Тернопіль

У Тернополі після російського удару 19 листопада, який забрав життя щонайменше 34 людей, цього року не встановлюватимуть центральну ялинку.

Про це повідомив міський голова Сергій Надал, передає Цензор.НЕТ.

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"Після трагедії, яка сталася з нашим містом 19 листопада, зустрічати Різдво й Новий рік у звичний спосіб цього року не можемо", - написав Надал.

Замість ялинки на Театральному майдані планують установити традиційну українську шопку. Мер пояснив, що шопка "це символ відродження надії навіть у найтемніші часи. Ми пам’ятаємо про тих, кого втратили. І віримо, що наступний рік принесе мир".

Також Надал повідомив, що біля зруйнованого будинку на вулиці Стуса та пошкодженого будинку на вулиці 15 Квітня встановлять пам’ятні хрести. Спершу це будуть тимчасові хрести для молитви за упокій душ загиблих, а в майбутньому на цих місцях планується створення меморіалу.

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Обстріл Тернополя

  • 19 листопада російські війська завдали удару по Тернополю, зокрема по житловому будинку, внаслідок чого відомо про 26 загиблих, зокрема трьох дітей.
  • Повідомлялося, що про долю 22 осіб невідомо.
  • У Тернополі тривали пошукові та аварійно-рятувальні роботи на місці російського удару.
  • Шість осіб, про долю яких не було інформації, повідомили про своє місце перебування.
  • Увечері 20 листопада повідомлялося, що кількість загиблих внаслідок удару РФ по житловому будинку у Тернополі зросла до 28.
  • Вранці 21 листопада стало відомо, що кількість загиблих від удару РФ по будинку в Тернополі зросла до 31.
  • Вранці 22 листопада стало відомо, що в Тернополі кількість загиблих через російський удар зросла до 32.

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Автор: 

обстріл (34369) Тернопіль (471) Тернопільська область (700) Тернопільський район (82)
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Топ коментарі
+4
Я б взагалі законодавчо заборонив новорічні ялинки по всіх містах.
1) економія коштів
2) кращої цілі для атаки ніж бухий новорічний натовп під ялинкою в центрі міста годі шукати.
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24.11.2025 15:54 Відповісти
+3
нахера взагалі їх десь встановлювати
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24.11.2025 15:35 Відповісти
+3
А перед тим він вкрав твій мозок.
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24.11.2025 15:48 Відповісти
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А перед тим він вкрав твій мозок.
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24.11.2025 15:48 Відповісти
нахера взагалі їх десь встановлювати
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24.11.2025 15:35 Відповісти
Ну типу можна і без дозвілля жити. Але ж це не життя
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24.11.2025 16:00 Відповісти
зі всією повагою до загиблих!!!!
але, ***** саме це і хоче, нав'язати україні страх, печаль та глухий морок!!!!
спитайте у родичів загиблих захисників! спитайте у захисників інвалідів!
за що вони воювали?
всі як один скажуть, за майбутнє україни! за дітей! за радість і свята!
і, так, за яскраву молодь відпочиваючу у кафешках і танцюючу на майданах!!!

встановити ялинку обов'язково!
але, поруч встановити дошку пошани, завдяки кому стоїть ця ялинка!!!!
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24.11.2025 15:47 Відповісти
я з вами не згоден в частині "встановити ялинку обов'язково!".
Це небезпечно. Зараз не мирний час. Все інше - так, але після перемоги.
Поставлять ялинку, туди попреться нарід з дітьми, ***** вліпе туди ракетою, результат - купи трупів. І кому шо довели?
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24.11.2025 16:00 Відповісти
не треба нікому нічого доводити!
тернопіль тилове місто!
ялинка не для *****!
ялинка для дітей!
при тому, що міри безпеки ніхто не відміняв!
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24.11.2025 16:03 Відповісти
Які міри безпеки? Кожна головна площа кожного міста України прикрита "петріотом"?
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24.11.2025 16:58 Відповісти
Чере одного зеленого дибіла, загинуло купа народу . Що цікаво відповідальність - нуль.
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24.11.2025 15:53 Відповісти
Я б взагалі законодавчо заборонив новорічні ялинки по всіх містах.
1) економія коштів
2) кращої цілі для атаки ніж бухий новорічний натовп під ялинкою в центрі міста годі шукати.
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24.11.2025 15:54 Відповісти
В кінотеатрі не менше людей. Та треба вже життя заборонити та жити під землею
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24.11.2025 15:59 Відповісти
Це не те саме. Кінотеатр - не символ. А новорічна ялинка - ще який. Дотого ж там народу на порядки більше.
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24.11.2025 16:01 Відповісти
До чого тут "символ" ? А будинок цей був "символ" чи ні? Слава богу що ті, хто приймають Закони, не приймають до уваги ці всі дописи на форумі
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24.11.2025 16:02 Відповісти
Не прикидайся дебілом. В домі загинуло 30 чи десь так. При прильоті балістики в новорічний натовп рахунок загиблих піде на сотні, причому розрізнятимуть рештки по тесту ДНК, який зішкрібатимуть з навколишніх будівель.
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24.11.2025 16:56 Відповісти
терміново ховатися в укриттях!
отакі міри безпеки!
скільки разів прилітало в тернопіль за чотири роки?
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24.11.2025 17:03 Відповісти
А.. нуну.. вже бачу як пару тисяч наріду (і це маленька ялинкав маленькому місті, ввеликому - тищ десять мінімум) встигає за дві хвилини, поки летить балістика, поховатися по укриттях... Чувак, тобі ***** платить шоб ти нарід агітував на безглуздя? Чи ти сам по собі?
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24.11.2025 17:07 Відповісти
скільки разів прилітало в тернопіль за чотири роки?
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24.11.2025 17:09 Відповісти
Тобі буде достатньо одного разу, якшо попаде. Так само і всім іншим.
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24.11.2025 17:11 Відповісти
ти хоч раз чув як пердить шахед чи свистить пакета? ти хоч раз бачив, не питаю про чув, як падає балістика?
то, або зміни впн, або сиди тихо у своїй норі попердивай смачно!
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24.11.2025 17:14 Відповісти
А ти напевне балістику відбивав ударом лівої ноги . Я ж тобі вже написав - хочеш бухати в центрі під ялинкою - бухай. Тебе ніхто окрім ТЦК не зможе зупинити
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24.11.2025 17:16 Відповісти
О. уже и в Тернополе узнали, что война идет четвертый год.
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24.11.2025 16:51 Відповісти
Ьлять в мене в голові не владується, як з одного боку люди кіпішують про тупорилі шикування військових на нагородження, коли військові ні за хєр собачий гинуть від прильотів, і в той самий час ставлять новорічні йолкі! Невже досі не дійшло шо кацапам похєр в кого стріляти?
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24.11.2025 17:01 Відповісти
тобто, ти наполегливо впарюєш план *****!
загнати україну у вічне страждання, безвихідь, та глухий морок?
бажаєш найскорішої капітуляції?
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24.11.2025 17:08 Відповісти
Я наполегливо хочу щоб якнаймога більше українців вижило. Тебе я ні від чого не відмовляю. Іди бухай під ялинку.
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24.11.2025 17:09 Відповісти
От вже немає більш важливих проблем, як поблеяти про ялинку і розваги
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24.11.2025 19:46 Відповісти
 
 