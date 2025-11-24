Після удару РФ по Тернополю не встановлять центральну ялинку: "Зустрічати Різдво й Новий рік у звичний спосіб цього року не можемо"

У Тернополі після російського удару 19 листопада, який забрав життя щонайменше 34 людей, цього року не встановлюватимуть центральну ялинку.

Про це повідомив міський голова Сергій Надал, передає Цензор.НЕТ.

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"Після трагедії, яка сталася з нашим містом 19 листопада, зустрічати Різдво й Новий рік у звичний спосіб цього року не можемо", - написав Надал.

Замість ялинки на Театральному майдані планують установити традиційну українську шопку. Мер пояснив, що шопка "це символ відродження надії навіть у найтемніші часи. Ми пам’ятаємо про тих, кого втратили. І віримо, що наступний рік принесе мир".

Також Надал повідомив, що біля зруйнованого будинку на вулиці Стуса та пошкодженого будинку на вулиці 15 Квітня встановлять пам’ятні хрести. Спершу це будуть тимчасові хрести для молитви за упокій душ загиблих, а в майбутньому на цих місцях планується створення меморіалу.

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Обстріл Тернополя

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