Після удару РФ по Тернополю не встановлять центральну ялинку: "Зустрічати Різдво й Новий рік у звичний спосіб цього року не можемо"
У Тернополі після російського удару 19 листопада, який забрав життя щонайменше 34 людей, цього року не встановлюватимуть центральну ялинку.
Про це повідомив міський голова Сергій Надал, передає Цензор.НЕТ.
"Після трагедії, яка сталася з нашим містом 19 листопада, зустрічати Різдво й Новий рік у звичний спосіб цього року не можемо", - написав Надал.
Замість ялинки на Театральному майдані планують установити традиційну українську шопку. Мер пояснив, що шопка "це символ відродження надії навіть у найтемніші часи. Ми пам’ятаємо про тих, кого втратили. І віримо, що наступний рік принесе мир".
Також Надал повідомив, що біля зруйнованого будинку на вулиці Стуса та пошкодженого будинку на вулиці 15 Квітня встановлять пам’ятні хрести. Спершу це будуть тимчасові хрести для молитви за упокій душ загиблих, а в майбутньому на цих місцях планується створення меморіалу.
Обстріл Тернополя
- 19 листопада російські війська завдали удару по Тернополю, зокрема по житловому будинку, внаслідок чого відомо про 26 загиблих, зокрема трьох дітей.
- Повідомлялося, що про долю 22 осіб невідомо.
- У Тернополі тривали пошукові та аварійно-рятувальні роботи на місці російського удару.
- Шість осіб, про долю яких не було інформації, повідомили про своє місце перебування.
- Увечері 20 листопада повідомлялося, що кількість загиблих внаслідок удару РФ по житловому будинку у Тернополі зросла до 28.
- Вранці 21 листопада стало відомо, що кількість загиблих від удару РФ по будинку в Тернополі зросла до 31.
- Вранці 22 листопада стало відомо, що в Тернополі кількість загиблих через російський удар зросла до 32.
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але, ***** саме це і хоче, нав'язати україні страх, печаль та глухий морок!!!!
спитайте у родичів загиблих захисників! спитайте у захисників інвалідів!
за що вони воювали?
всі як один скажуть, за майбутнє україни! за дітей! за радість і свята!
і, так, за яскраву молодь відпочиваючу у кафешках і танцюючу на майданах!!!
встановити ялинку обов'язково!
але, поруч встановити дошку пошани, завдяки кому стоїть ця ялинка!!!!
Це небезпечно. Зараз не мирний час. Все інше - так, але після перемоги.
Поставлять ялинку, туди попреться нарід з дітьми, ***** вліпе туди ракетою, результат - купи трупів. І кому шо довели?
тернопіль тилове місто!
ялинка не для *****!
ялинка для дітей!
при тому, що міри безпеки ніхто не відміняв!
1) економія коштів
2) кращої цілі для атаки ніж бухий новорічний натовп під ялинкою в центрі міста годі шукати.
отакі міри безпеки!
скільки разів прилітало в тернопіль за чотири роки?
то, або зміни впн, або сиди тихо у своїй норі попердивай смачно!
загнати україну у вічне страждання, безвихідь, та глухий морок?
бажаєш найскорішої капітуляції?