РУС
Новости Обстрел Тернополя
776 13

После удара РФ по Тернополю не установят центральную елку: "Встречать Рождество и Новый год привычным образом в этом году не можем"

Тернопіль

В Тернополе после российского удара 19 ноября, который унес жизни по меньшей мере 34 человек, в этом году не будут устанавливать центральную елку.

Об этом сообщил городской голова Сергей Надал, передает Цензор.НЕТ.

"После трагедии, которая произошла с нашим городом 19 ноября, встречать Рождество и Новый год в привычном режиме в этом году не можем", - написал Надал.

Вместо елки на Театральной площади планируют установить традиционную украинскую шопку. Мэр объяснил, что шопка "это символ возрождения надежды даже в самые мрачные времена. Мы помним о тех, кого потеряли. И верим, что следующий год принесет мир".

Также Надал сообщил, что возле разрушенного дома на улице Стуса и поврежденного дома на улице 15 Апреля установят памятные кресты. Сначала это будут временные кресты для молитвы за упокой душ погибших, а в будущем на этих местах планируется создание мемориала.

Обстрел Тернополя

Топ комментарии
+2
Я б взагалі законодавчо заборонив новорічні ялинки по всіх містах.
1) економія коштів
2) кращої цілі для атаки ніж бухий новорічний натовп під ялинкою в центрі міста годі шукати.
показать весь комментарий
24.11.2025 15:54 Ответить
+1
нахера взагалі їх десь встановлювати
показать весь комментарий
24.11.2025 15:35 Ответить
+1
А перед тим він вкрав твій мозок.
показать весь комментарий
24.11.2025 15:48 Ответить
Ну типу можна і без дозвілля жити. Але ж це не життя
показать весь комментарий
24.11.2025 16:00 Ответить
зі всією повагою до загиблих!!!!
але, ***** саме це і хоче, нав'язати україні страх, печаль та глухий морок!!!!
спитайте у родичів загиблих захисників! спитайте у захисників інвалідів!
за що вони воювали?
всі як один скажуть, за майбутнє україни! за дітей! за радість і свята!
і, так, за яскраву молодь відпочиваючу у кафешках і танцюючу на майданах!!!

встановити ялинку обов'язково!
але, поруч встановити дошку пошани, завдяки кому стоїть ця ялинка!!!!
показать весь комментарий
24.11.2025 15:47 Ответить
я з вами не згоден в частині "встановити ялинку обов'язково!".
Це небезпечно. Зараз не мирний час. Все інше - так, але після перемоги.
Поставлять ялинку, туди попреться нарід з дітьми, ***** вліпе туди ракетою, результат - купи трупів. І кому шо довели?
показать весь комментарий
24.11.2025 16:00 Ответить
не треба нікому нічого доводити!
тернопіль тилове місто!
ялинка не для *****!
ялинка для дітей!
при тому, що міри безпеки ніхто не відміняв!
показать весь комментарий
24.11.2025 16:03 Ответить
Чере одного зеленого дибіла, загинуло купа народу . Що цікаво відповідальність - нуль.
показать весь комментарий
24.11.2025 15:53 Ответить
В кінотеатрі не менше людей. Та треба вже життя заборонити та жити під землею
показать весь комментарий
24.11.2025 15:59 Ответить
Це не те саме. Кінотеатр - не символ. А новорічна ялинка - ще який. Дотого ж там народу на порядки більше.
показать весь комментарий
24.11.2025 16:01 Ответить
До чого тут "символ" ? А будинок цей був "символ" чи ні? Слава богу що ті, хто приймають Закони, не приймають до уваги ці всі дописи на форумі
показать весь комментарий
24.11.2025 16:02 Ответить
 
 