После удара РФ по Тернополю не установят центральную елку: "Встречать Рождество и Новый год привычным образом в этом году не можем"
В Тернополе после российского удара 19 ноября, который унес жизни по меньшей мере 34 человек, в этом году не будут устанавливать центральную елку.
Об этом сообщил городской голова Сергей Надал, передает Цензор.НЕТ.
"После трагедии, которая произошла с нашим городом 19 ноября, встречать Рождество и Новый год в привычном режиме в этом году не можем", - написал Надал.
Вместо елки на Театральной площади планируют установить традиционную украинскую шопку. Мэр объяснил, что шопка "это символ возрождения надежды даже в самые мрачные времена. Мы помним о тех, кого потеряли. И верим, что следующий год принесет мир".
Также Надал сообщил, что возле разрушенного дома на улице Стуса и поврежденного дома на улице 15 Апреля установят памятные кресты. Сначала это будут временные кресты для молитвы за упокой душ погибших, а в будущем на этих местах планируется создание мемориала.
Обстрел Тернополя
- 19 ноября российские войска нанесли удар по Тернополю, в частности по жилому дому, в результате чего известно о 26 погибших, в том числе трех детях.
- Сообщалось, что о судьбе 22 человек ничего не известно.
- В Тернополе продолжались поисковые и аварийно-спасательные работы на месте российского удара.
- Шесть человек, о судьбе которых не было информации, сообщили о своем местонахождении.
- Вечером 20 ноября сообщалось, что количество погибших в результате удара РФ по жилому дому в Тернополе возросло до 28.
- Утром 21 ноября стало известно, что число погибших от удара РФ по дому в Тернополе возросло до 31.
- Утром 22 ноября стало известно, что в Тернополе число погибших в результате российского удара возросло до 32.
але, ***** саме це і хоче, нав'язати україні страх, печаль та глухий морок!!!!
спитайте у родичів загиблих захисників! спитайте у захисників інвалідів!
за що вони воювали?
всі як один скажуть, за майбутнє україни! за дітей! за радість і свята!
і, так, за яскраву молодь відпочиваючу у кафешках і танцюючу на майданах!!!
встановити ялинку обов'язково!
але, поруч встановити дошку пошани, завдяки кому стоїть ця ялинка!!!!
Це небезпечно. Зараз не мирний час. Все інше - так, але після перемоги.
Поставлять ялинку, туди попреться нарід з дітьми, ***** вліпе туди ракетою, результат - купи трупів. І кому шо довели?
тернопіль тилове місто!
ялинка не для *****!
ялинка для дітей!
при тому, що міри безпеки ніхто не відміняв!
1) економія коштів
2) кращої цілі для атаки ніж бухий новорічний натовп під ялинкою в центрі міста годі шукати.