После удара РФ по Тернополю не установят центральную елку: "Встречать Рождество и Новый год привычным образом в этом году не можем"

В Тернополе после российского удара 19 ноября, который унес жизни по меньшей мере 34 человек, в этом году не будут устанавливать центральную елку.

Об этом сообщил городской голова Сергей Надал, передает Цензор.НЕТ.

"После трагедии, которая произошла с нашим городом 19 ноября, встречать Рождество и Новый год в привычном режиме в этом году не можем", - написал Надал.

Вместо елки на Театральной площади планируют установить традиционную украинскую шопку. Мэр объяснил, что шопка "это символ возрождения надежды даже в самые мрачные времена. Мы помним о тех, кого потеряли. И верим, что следующий год принесет мир".

Также Надал сообщил, что возле разрушенного дома на улице Стуса и поврежденного дома на улице 15 Апреля установят памятные кресты. Сначала это будут временные кресты для молитвы за упокой душ погибших, а в будущем на этих местах планируется создание мемориала.

Обстрел Тернополя

19 ноября российские войска нанесли удар по Тернополю, в частности по жилому дому, в результате чего известно о 26 погибших, в том числе трех детях.

Сообщалось, что о судьбе 22 человек ничего не известно.

В Тернополе продолжались поисковые и аварийно-спасательные работы на месте российского удара.

Шесть человек, о судьбе которых не было информации, сообщили о своем местонахождении.

Вечером 20 ноября сообщалось, что количество погибших в результате удара РФ по жилому дому в Тернополе возросло до 28.

Утром 21 ноября стало известно, что число погибших от удара РФ по дому в Тернополе возросло до 31.

Утром 22 ноября стало известно, что в Тернополе число погибших в результате российского удара возросло до 32.

