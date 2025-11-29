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Новини Обстріли Тернопільщини
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У Тернополі планують демонтувати будинок, зруйнований російською ракетою

Тернопіль: почався демонтаж будинку після ракетного удару РФ

Будинок на вулиці Стуса у Тернополі демонтують через руйнування несучих елементів і високий ризик подальшого обрушення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Тернопільській ОВА.

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Питання етапності демонтажу та організації робіт розглянули на позачерговому засіданні регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при ТОВА за участі представників ОВА, міської ради, СБУ та інших служб.

"Основним питанням було технічне обстеження будинку на вул. Василя Стуса, 8. Будівля зазнала значного руйнування внаслідок прямого влучання ракети, випущеної стратегічною авіацією Росії. Фахівці представили комплексні матеріали, які свідчать: конструкції будинку зруйновані настільки, що він не підлягає відновленню. Руйнування несучих елементів і високий ризик подальшого обвалення стали підставою для рекомендації його демонтажу як об’єкта, непридатного для експлуатації", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронні органи повідомили, що кримінальні провадження щодо ракетного удару відкриті за статтями про воєнні злочини. Під час слідчих дій вилучені уламки ракети, які підтверджують тип застосованого озброєння та умисний удар по житловому сектору.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Удар РФ по Тернополю 19 листопада: встановлено особу ще одного загиблого, який вважався зниклим безвісти

В обласній військовій адміністрації запевняють, що всі служби отримали чіткі завдання щодо координації дій. Після завершення демонтажу міська рада має поінформувати регіональну комісію про виконання всіх заходів.

Обстріл Тернополя

  • 19 листопада російські війська завдали удару по Тернополю, зокрема по житловому будинку, внаслідок чого відомо про 26 загиблих, зокрема трьох дітей.
  • Повідомлялося, що про долю 22 осіб невідомо.
  • У Тернополі тривали пошукові та аварійно-рятувальні роботи на місці російського удару.
  • Шість осіб, про долю яких не було інформації, повідомили про своє місце перебування.
  • Увечері 20 листопада повідомлялося, що кількість загиблих внаслідок удару РФ по житловому будинку у Тернополі зросла до 28.
  • Вранці 21 листопада стало відомо, що кількість загиблих від удару РФ по будинку в Тернополі зросла до 31.
  • Вранці 22 листопада стало відомо, що в Тернополі кількість загиблих через російський удар зросла до 32.
  • Станом на 23 листопада було відомо про смерть 34-х людей.
  • 27 листопада стало відомо про смерть ще однієї дитини, життя якої забрав російський удар по Тернополю. Після дев'ятиденної боротьби за життя померла 12-річна Адріана Унольт.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 9 днів боротьби за життя: 12-річна постраждала внаслідок удару РФ по Тернополю померла у лікарні

Автор: 

демонтаж (199) Тернопіль (472) Тернопільська область (702) Тернопільський район (83)
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Топ коментарі
+5
а за шо ж чинуши харчуватись будуть ? )

на ці проценти і живуть нещасні
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29.11.2025 11:04 Відповісти
+5
А в якому будівництві немає мафії?
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29.11.2025 12:34 Відповісти
+4
Фахівці представили комплексні матеріали, які свідчать: конструкції будинку зруйновані настільки, що він не підлягає відновленню

Для цього потрібно було комісію створювати? Будь-якій притомній людині при одному погляді на фото було це зрозуміло.
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29.11.2025 10:57 Відповісти
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Фахівці представили комплексні матеріали, які свідчать: конструкції будинку зруйновані настільки, що він не підлягає відновленню

Для цього потрібно було комісію створювати? Будь-якій притомній людині при одному погляді на фото було це зрозуміло.
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29.11.2025 10:57 Відповісти
а за шо ж чинуши харчуватись будуть ? )

на ці проценти і живуть нещасні
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29.11.2025 11:04 Відповісти
не ганьбись, така процедура, до речі досить швидко проведена...та й для майбутніх судів та позовів потрібна документальна(!) фіксакція
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29.11.2025 14:49 Відповісти
Не розумію одне до чього в комісіі сбу?Невже цими справами(жкх) вони повинні займатись?Чи теж хочуть долю при роспилі бабла.
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29.11.2025 11:03 Відповісти
Такі будинки треба залишати, як меморіал для майбутніх поколінь. Щоб не забували, хто наш одвічний ворог.
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29.11.2025 11:06 Відповісти
Не в Тернополі, там царює будівельна мафія.
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29.11.2025 11:14 Відповісти
А в якому будівництві немає мафії?
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29.11.2025 12:34 Відповісти
Місцева влада і має це робити, а не чекати !!
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29.11.2025 11:48 Відповісти
але, різдвяну ялинку ставити не будуть!
бо, затратно і бабла не намарадериш!!! одні витрати!
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29.11.2025 11:53 Відповісти
Там і мер, і колишній головко голова області - крутезні хозяйствєнніки, до рук стільки прилипло, що сходу можна людям проплатити по квартирі
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29.11.2025 12:39 Відповісти
 
 