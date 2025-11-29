У Тернополі планують демонтувати будинок, зруйнований російською ракетою
Будинок на вулиці Стуса у Тернополі демонтують через руйнування несучих елементів і високий ризик подальшого обрушення.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Тернопільській ОВА.
Питання етапності демонтажу та організації робіт розглянули на позачерговому засіданні регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при ТОВА за участі представників ОВА, міської ради, СБУ та інших служб.
"Основним питанням було технічне обстеження будинку на вул. Василя Стуса, 8. Будівля зазнала значного руйнування внаслідок прямого влучання ракети, випущеної стратегічною авіацією Росії. Фахівці представили комплексні матеріали, які свідчать: конструкції будинку зруйновані настільки, що він не підлягає відновленню. Руйнування несучих елементів і високий ризик подальшого обвалення стали підставою для рекомендації його демонтажу як об’єкта, непридатного для експлуатації", - йдеться в повідомленні.
Правоохоронні органи повідомили, що кримінальні провадження щодо ракетного удару відкриті за статтями про воєнні злочини. Під час слідчих дій вилучені уламки ракети, які підтверджують тип застосованого озброєння та умисний удар по житловому сектору.
В обласній військовій адміністрації запевняють, що всі служби отримали чіткі завдання щодо координації дій. Після завершення демонтажу міська рада має поінформувати регіональну комісію про виконання всіх заходів.
Обстріл Тернополя
- 19 листопада російські війська завдали удару по Тернополю, зокрема по житловому будинку, внаслідок чого відомо про 26 загиблих, зокрема трьох дітей.
- Повідомлялося, що про долю 22 осіб невідомо.
- У Тернополі тривали пошукові та аварійно-рятувальні роботи на місці російського удару.
- Шість осіб, про долю яких не було інформації, повідомили про своє місце перебування.
- Увечері 20 листопада повідомлялося, що кількість загиблих внаслідок удару РФ по житловому будинку у Тернополі зросла до 28.
- Вранці 21 листопада стало відомо, що кількість загиблих від удару РФ по будинку в Тернополі зросла до 31.
- Вранці 22 листопада стало відомо, що в Тернополі кількість загиблих через російський удар зросла до 32.
- Станом на 23 листопада було відомо про смерть 34-х людей.
- 27 листопада стало відомо про смерть ще однієї дитини, життя якої забрав російський удар по Тернополю. Після дев'ятиденної боротьби за життя померла 12-річна Адріана Унольт.
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Для цього потрібно було комісію створювати? Будь-якій притомній людині при одному погляді на фото було це зрозуміло.
на ці проценти і живуть нещасні
бо, затратно і бабла не намарадериш!!! одні витрати!