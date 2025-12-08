Після російського удару по Тернополю кількість загиблих зросла до 38

Кількість загиблих унаслідок ракетного удару по Тернополю 19 листопада зросла до 38 осіб.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться з посиланням на заяву керівника поліції Тернопільської області Сергія Зюбаненка у Фейсбуці.

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Серед загиблих – восьмеро дітей, ще троє дорослих вважаються безвісти зниклими.

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Подробиці трагедії

За словами Сергія Зюбаненка, під час додаткових пошукових робіт були виявлені двоє загиблих, які раніше вважалися зниклими. "Станом на 8 грудня внаслідок ракетного удару по Тернополю загинуло 38 людей, серед них восьмеро дітей", – повідомив він.

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Обстріл Тернополя

19 листопада російські війська завдали удару по Тернополю, зокрема по житловому будинку. Декілька діб на місці удару тривали пошукові та аварійно-рятувальні роботи.

Будинок на вулиці Стуса демонтують через руйнування несучих елементів і високий ризик подальшого обрушення.

У Тернополі після російського удару 19 листопада, який забрав життя щонайменше 34 людей, цього року не встановлюватимуть центральну ялинку.

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