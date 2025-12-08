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Після російського удару по Тернополю кількість загиблих зросла до 38
Кількість загиблих унаслідок ракетного удару по Тернополю 19 листопада зросла до 38 осіб.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться з посиланням на заяву керівника поліції Тернопільської області Сергія Зюбаненка у Фейсбуці.
Серед загиблих – восьмеро дітей, ще троє дорослих вважаються безвісти зниклими.
Подробиці трагедії
За словами Сергія Зюбаненка, під час додаткових пошукових робіт були виявлені двоє загиблих, які раніше вважалися зниклими. "Станом на 8 грудня внаслідок ракетного удару по Тернополю загинуло 38 людей, серед них восьмеро дітей", – повідомив він.
Обстріл Тернополя
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