У Тернополі розпочали демонтаж будинку, зруйнованого ракетою РФ. ФОТОрепортаж

У Тернополі розпочали демонтаж багатоквартирного будинку на вул. Василя Стуса, у який 19 листопада влучила російська ракета.

Про це повідомляє Тернопільська міська рада, передає Цензор.НЕТ.

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Як зазначається, навколо будівлі встановлено огорожу, розбір конструкцій здійснюють фахівці зі спецтехнікою.

Непридатний для відновлення

Повідомляється, що будівлю визнано непридатною для відновлення. Відповідне рішення ухвалено виконавчим комітетом Тернопільської міської ради на підставі експертного висновку та протоколу позачергового засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Тернопільської області від 28.11.2025 №7.

Документ підтверджує наявність критичних пошкоджень несучих конструкцій, що робить експлуатацію будинку неможливою.

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"Прийняті рішення відкривають можливість пришвидшеного отримання грошової компенсації для мешканців зруйнованого будинку в межах державної програми "єВідновлення". Отримані кошти можна буде використати для придбання нового житла", - розповіли в міськраді.















Обстріл Тернополя