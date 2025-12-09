У Тернополі розпочали демонтаж будинку, зруйнованого ракетою РФ. ФОТОрепортаж
У Тернополі розпочали демонтаж багатоквартирного будинку на вул. Василя Стуса, у який 19 листопада влучила російська ракета.
Про це повідомляє Тернопільська міська рада, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, навколо будівлі встановлено огорожу, розбір конструкцій здійснюють фахівці зі спецтехнікою.
Непридатний для відновлення
Повідомляється, що будівлю визнано непридатною для відновлення. Відповідне рішення ухвалено виконавчим комітетом Тернопільської міської ради на підставі експертного висновку та протоколу позачергового засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Тернопільської області від 28.11.2025 №7.
Документ підтверджує наявність критичних пошкоджень несучих конструкцій, що робить експлуатацію будинку неможливою.
"Прийняті рішення відкривають можливість пришвидшеного отримання грошової компенсації для мешканців зруйнованого будинку в межах державної програми "єВідновлення". Отримані кошти можна буде використати для придбання нового житла", - розповіли в міськраді.
Обстріл Тернополя
- 19 листопада російські війська завдали удару по Тернополю, зокрема по житловому будинку, внаслідок чого відомо про 26 загиблих, зокрема трьох дітей.
- Повідомлялося, що про долю 22 осіб невідомо.
- У Тернополі тривали пошукові та аварійно-рятувальні роботи на місці російського удару.
- Шість осіб, про долю яких не було інформації, повідомили про своє місце перебування.
- Увечері 20 листопада повідомлялося, що кількість загиблих внаслідок удару РФ по житловому будинку у Тернополі зросла до 28.
- Вранці 21 листопада стало відомо, що кількість загиблих від удару РФ по будинку в Тернополі зросла до 31.
- Вранці 22 листопада стало відомо, що в Тернополі кількість загиблих через російський удар зросла до 32.
- Станом на 23 листопада було відомо про смерть 34-х людей.
- 27 листопада стало відомо про смерть ще однієї дитини, життя якої забрав російський удар по Тернополю. Після дев'ятиденної боротьби за життя померла 12-річна Адріана Унольт.
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