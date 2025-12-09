Сили оборони підготувалися до пошкодження Печенізької греблі, проклавши резервні маршрути, - Трегубов

Пошкодження Печенізької греблі у Харківській області не стало несподіванкою для Сил оборони - військові заздалегідь підготувалися до такого сценарію та проклали резервні маршрути.

Про це повідомив начальник управління комунікації Угруповання Об’єднаних сил Віктор Трегубов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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"До цього готувалися, про це знали. 16 армійський корпус окремо попереджав, що такий сценарій можливий, бо росіяни і раніше били по Печенізькій греблі. Тому готувалися обхідні шляхи", - зазначив він.

Трегубов наголосив, що ситуація ускладнює логістику, але не створює критичної загрози для оборони. "Звісно, воно логістику не покращує, але ми знали, що це можливо, тому "підстелили трішки соломи", - додав військовий.

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Коментуючи характер російських ударів, він зазначив, що ворог застосовував різні засоби ураження. "Були комбіновані удари. Якщо мова про БПЛА - вони високоточні. ФАБи зовсім неточні, але дуже сильні. А щодо ракет - усе залежить від конкретного типу", - пояснив Трегубов.

Що передувало?

У неділю, 7 грудня, осійські окупанти завдали удару по греблі Печенізького водосховища на Харківщині.

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