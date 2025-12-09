Сили оборони підготувалися до пошкодження Печенізької греблі, проклавши резервні маршрути, - Трегубов
Пошкодження Печенізької греблі у Харківській області не стало несподіванкою для Сил оборони - військові заздалегідь підготувалися до такого сценарію та проклали резервні маршрути.
Про це повідомив начальник управління комунікації Угруповання Об’єднаних сил Віктор Трегубов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"До цього готувалися, про це знали. 16 армійський корпус окремо попереджав, що такий сценарій можливий, бо росіяни і раніше били по Печенізькій греблі. Тому готувалися обхідні шляхи", - зазначив він.
Трегубов наголосив, що ситуація ускладнює логістику, але не створює критичної загрози для оборони. "Звісно, воно логістику не покращує, але ми знали, що це можливо, тому "підстелили трішки соломи", - додав військовий.
Коментуючи характер російських ударів, він зазначив, що ворог застосовував різні засоби ураження. "Були комбіновані удари. Якщо мова про БПЛА - вони високоточні. ФАБи зовсім неточні, але дуже сильні. А щодо ракет - усе залежить від конкретного типу", - пояснив Трегубов.
Що передувало?
У неділю, 7 грудня, осійські окупанти завдали удару по греблі Печенізького водосховища на Харківщині.
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