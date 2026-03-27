РФ применила ракеты, дроны и КАБы по Харьковщине: 25 пострадавших. ФОТОрепортаж

Враг обстрелял Харьков и 16 населенных пунктов области из различных видов оружия. Пострадали 25 человек, повреждена инфраструктура.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОГА Олег Синегубов.

"В Харькове двое людей получили ранения, еще 16 испытали острую реакцию на стресс; в с. Оскол получили ранения 90-летняя и 67-летняя женщины и 19-летний мужчина; в с. Подвысокое Боровской громады пострадали 57-летний мужчина и 53-летняя женщина; в с. Вишневое Близнюковской громады перенесла острую реакцию на стресс 32-летняя женщина.

Также в Харькове за помощью к медикам самостоятельно обратился 22-летний мужчина, который 26 марта получил травмы во время эвакуации в Купянском районе", - говорится в сообщении.

Удары по гражданской инфраструктуре

Враг активно применял в Харьковской области различные виды вооружения:

1 ракета "Искандер";

11 КАБ;

6 БПЛА типа "Герань-2";

1 БПЛА типа "Ланцет";

5 БПЛА типа "Молния";

2 FPV-дрона;

32 БПЛА (тип устанавливается).

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

в г. Харьков повреждены 2 многоквартирных дома, ресторан, 13 автомобилей;

в Богодуховском районе поврежден многоквартирный дом (с. Одноробовка), фермерское хозяйство, электросети (с. Лютовка);

в Изюмском районе повреждены 21 дом, 2 хозяйственные постройки (с. Оскол), частный дом, автомобиль (с. Подвысокое), 3 жилых дома (г. Балаклея);

в Лозовском районе повреждены многоквартирный дом, гражданское предприятие, автомобиль, электросети (г. Лозовая), жилой дом (с. Новая Ивановка), жилой дом (с. Вишневое);

в Чугуевском районе поврежден автомобиль (п. Печенеги), электросети (с. Борщевая).

