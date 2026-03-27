Россия атаковала Харьков ракетой и БпЛА: удар пришелся по многоквартирному дому, есть раненые (обновлено)
В ночь на 27 марта оккупанты нанесли ракетный удар по Харькову.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал мэра Игоря Терехова, удар пришелся по Киевскому району.
По его словам, в результате атаки есть раненые.
Обновленная информация
Затем Терехов добавил, что россияне атаковали многоквартирный дом.
Обновленная информация
В 01:30 городской голова сообщил о повторных взрывах в Харькове. По его словам, Россия попала вражеским беспилотником по Киевскому району.
Атака на Украину
В ночь на 27 марта российские военные продолжают атаковать Украину ударными беспилотниками и ракетами. О движении вражеских целей сообщают Воздушные силы ВСУ.
Во время воздушной тревоги находитесь в безопасных местах!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
