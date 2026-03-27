Россия атаковала Харьков ракетой и БпЛА: удар пришелся по многоквартирному дому, есть раненые (обновлено)

Россия обстреляла Харьков 27 марта

В ночь на 27 марта оккупанты нанесли ракетный удар по Харькову. 

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал мэра Игоря Терехова, удар пришелся по Киевскому району.

По его словам, в результате атаки есть раненые. 

Обновленная информация

Затем Терехов добавил, что россияне атаковали многоквартирный дом.

Обновленная информация

В 01:30 городской голова сообщил о повторных взрывах в Харькове. По его словам, Россия попала вражеским беспилотником по Киевскому району.

Атака на Украину

В ночь на 27 марта российские военные продолжают атаковать Украину ударными беспилотниками и ракетами. О движении вражеских целей сообщают Воздушные силы ВСУ.

Во время воздушной тревоги находитесь в безопасных местах!

обстрел, ракеты, Харьков, атака, Терехов Игорь, Харьковская область, Харьковский район
Чому Україна досі не подала позови в міжнародні суди на всіх підписантів Будапештського меморандуму , за шахрайство (наприклад) ?
А якщо цей меморандум дійсно є фуфло , нікчемна бумажка, тощо... - то тоді ,чому всі посадови особи з українського боку, яки приймали в цьому участь не заарештовани ,чи не в міжнародному розшуку? ("ухилянтів"шукаєте)
27.03.2026 01:15 Ответить
Почитайте той меморандум, він є у відкритому доступі. Це повне лайно а не документ. Із тих хто приймав в цьому участь одного вже не дістанеш (Кравчука), а інший вже занадто старий.
27.03.2026 02:34 Ответить
Ми і зараз можемо визвати підписантів на консультації. Це прописано в меморандумі. Чому хоч це не було зроблено - питання. А могли би нагадати підписантам за відповідальність
27.03.2026 08:35 Ответить
Ну як завжди рашиські варвари воюють з мирним населенням ,ці виродки окрім убивати , руйнувати і брехати ні на що не здатні.
27.03.2026 07:54 Ответить
 
 