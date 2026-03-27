УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5255 відвідувачів онлайн
Новини Обстріл Харкова
2 630 4

Росія атакувала Харків ракетою і БпЛА: удар прийшовся по багатоквартирному будинку, є поранені (оновлено)

Росія обстріляла Харків 27 березня

У ніч на 27 бережня окупанти вдарили ракетою по Харкову. 

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Телеграм-канал міського голови Ігоря Терехова, удар прийшовся по Київському району.

За його словами, унаслідок атаки є поранені. 

Оновлена інформація

Згодом Терехов додав, що росіяни атакували багатоквартирний будинок. 

Оновлена інформація

О 01:30 міський голова повідомив про повторні вибухи у Харкові. За його словами, Росія поцілила ворожим безпілотником по Київському району.

Атака на Україну

У ніч на 27 березня російські військові продовжують атакувати Україну ударними безпілотниками та ракетами. Про рух ворожих цілей повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Під час повітряної тривоги перебувайте у безпечних місцях!

Читайте: Внаслідок атаки РФ постраждала людина у Балаклії на Харківщині

Автор: 

обстріл (34817) ракети (4479) Харків (6186) атака (1731) Терехов Ігор (324) Харківська область (2923) Харківський район (983)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

 
 