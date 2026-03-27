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Росія атакувала Харків ракетою і БпЛА: удар прийшовся по багатоквартирному будинку, є поранені (оновлено)
У ніч на 27 бережня окупанти вдарили ракетою по Харкову.
Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Телеграм-канал міського голови Ігоря Терехова, удар прийшовся по Київському району.
За його словами, унаслідок атаки є поранені.
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Згодом Терехов додав, що росіяни атакували багатоквартирний будинок.
Оновлена інформація
О 01:30 міський голова повідомив про повторні вибухи у Харкові. За його словами, Росія поцілила ворожим безпілотником по Київському району.
Атака на Україну
У ніч на 27 березня російські військові продовжують атакувати Україну ударними безпілотниками та ракетами. Про рух ворожих цілей повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Під час повітряної тривоги перебувайте у безпечних місцях!
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