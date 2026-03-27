Росія атакувала Харків ракетою і БпЛА: удар прийшовся по багатоквартирному будинку, є поранені (оновлено)

У ніч на 27 бережня окупанти вдарили ракетою по Харкову.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Телеграм-канал міського голови Ігоря Терехова, удар прийшовся по Київському району.

За його словами, унаслідок атаки є поранені.

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Згодом Терехов додав, що росіяни атакували багатоквартирний будинок.

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О 01:30 міський голова повідомив про повторні вибухи у Харкові. За його словами, Росія поцілила ворожим безпілотником по Київському району.

Атака на Україну

У ніч на 27 березня російські військові продовжують атакувати Україну ударними безпілотниками та ракетами. Про рух ворожих цілей повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Під час повітряної тривоги перебувайте у безпечних місцях!

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