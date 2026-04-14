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Новини Обстріли Харківщини Удар по Печенізькій дамбі
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6 російських КАБів атакували Печенізьку дамбу на Харківщині

Окупанти вдарили КАБами по дамбі на Харківщині

Сьогодні, 14 квітня 2026 року, 6 керованих авіабомб окупанти спрямували на Печенізьку дамбу в Чугуївському районі Харківщини. пер

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

В ОВА нагадали, що це - одне з найбільших водосховищ області і критично важливий об’єкт.

"Майже одночасно ворог здійснив комбіновану атаку на Харків із застосуванням БпЛА "Молнія" та "шахедів", - інформує очільник області

Усі служби - екстрена медична допомога, Національна поліція, підрозділи ДСНС - працюють на місцях і оперативно ліквідовують наслідки.

Також читайте: РФ застосувала ракети, дрони та КАБи по Харківщині: 25 постраждалих. ФОТОрепортаж

Більше інформації на цю мить не відомо.

Що передувало?

  • Раніше Цензор.НЕТ інформував, що зранку 14 квітня ворог атакував Харків безпілотниками. Дрон влучив в одну з багатоповерхівок у Шевченківському районі міста. Постраждала 44-річна жінка. Вона зазначала гострої реакції на стрес.
  • Пізніше стало відомо про нові удари по місту. 

Читайте: Сили оборони підготувалися до пошкодження Печенізької греблі, проклавши резервні маршрути, - Трегубов

Автор: 

обстріл (35213) Харків (6223) КАБ (586) Харківська область (3016) Харківський район (1031) Чугуївський район (421) Печеніги (16)
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Топ коментарі
+17
пуйло , щоб ти поскоріше здох , та дав нам спокій , монстр 🤬
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14.04.2026 12:48 Відповісти
+13
Що у відповідь?
Бєлгородське водосховище вже зализало рани після 2025 року ?
Треба повторити !
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14.04.2026 12:49 Відповісти
+5
Ну все, почалося. Готуймося до водного геноциду. Як там сонцесяйний попереджав?

У рашистів нові цілі - мости, дамби, ГЕС та насосні станції, - зеленський
https://censor.net/ua/news/3608671/rosiya-atakuvatyme-systemy-vodopostachannya-scho-vidomo
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14.04.2026 12:49 Відповісти

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