6 російських КАБів атакували Печенізьку дамбу на Харківщині

Сьогодні, 14 квітня 2026 року, 6 керованих авіабомб окупанти спрямували на Печенізьку дамбу в Чугуївському районі Харківщини. пер

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

В ОВА нагадали, що це - одне з найбільших водосховищ області і критично важливий об’єкт.

"Майже одночасно ворог здійснив комбіновану атаку на Харків із застосуванням БпЛА "Молнія" та "шахедів", - інформує очільник області

Усі служби - екстрена медична допомога, Національна поліція, підрозділи ДСНС - працюють на місцях і оперативно ліквідовують наслідки.

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Більше інформації на цю мить не відомо.

Що передувало?

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що зранку 14 квітня ворог атакував Харків безпілотниками. Дрон влучив в одну з багатоповерхівок у Шевченківському районі міста. Постраждала 44-річна жінка. Вона зазначала гострої реакції на стрес.

Пізніше стало відомо про нові удари по місту.

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