6 російських КАБів атакували Печенізьку дамбу на Харківщині
Сьогодні, 14 квітня 2026 року, 6 керованих авіабомб окупанти спрямували на Печенізьку дамбу в Чугуївському районі Харківщини. пер
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо?
В ОВА нагадали, що це - одне з найбільших водосховищ області і критично важливий об’єкт.
"Майже одночасно ворог здійснив комбіновану атаку на Харків із застосуванням БпЛА "Молнія" та "шахедів", - інформує очільник області
Усі служби - екстрена медична допомога, Національна поліція, підрозділи ДСНС - працюють на місцях і оперативно ліквідовують наслідки.
Більше інформації на цю мить не відомо.
Що передувало?
- Раніше Цензор.НЕТ інформував, що зранку 14 квітня ворог атакував Харків безпілотниками. Дрон влучив в одну з багатоповерхівок у Шевченківському районі міста. Постраждала 44-річна жінка. Вона зазначала гострої реакції на стрес.
- Пізніше стало відомо про нові удари по місту.
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Бєлгородське водосховище вже зализало рани після 2025 року ?
Треба повторити !
У рашистів нові цілі - мости, дамби, ГЕС та насосні станції, - зеленський
https://censor.net/ua/news/3608671/rosiya-atakuvatyme-systemy-vodopostachannya-scho-vidomo