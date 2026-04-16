Движение транспорта по дамбе Печенежского водохранилища приостановлено

В Харьковской области временно приостановили движение автотранспорта по дамбе Печенежского водохранилища.

Об этом в эфире рассказал начальник Главного управления Нацполиции в Харьковской области Петр Токарь, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укрінформ".

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Движение приостановлено

"На месте было зафиксировано, что удары пришлись по прилегающей к гидросооружению территории с частичным повреждением дорожного покрытия. Сейчас движение по этому гидросооружению временно приостановлено, мы пропускаем только специальный транспорт. Гидросооружение требует осмотра профильными специалистами", - сказал Токарь.

Сейчас люди вынуждены ездить по другим маршрутам, в частности, чтобы добраться до Великобурлуцкой громады Купянского района.

"До атак россиян эта дорога позволяла значительно сократить путь до Великобурлуцкой громады. После ударов логистические маршруты несколько изменились, люди едут в объезд", - рассказал Токарь.

Он напомнил, что россияне не впервые атакуют плотину, в частности уже дважды с начала года и до апреля. А в прошлом году били пять раз.

"Вероятно, с целью вызвать неконтролируемый выток воды", - сказал правоохранитель.

По его словам, взрывотехники исследовали обломки и выяснили, что во время удара 14 апреля враг применил унифицированный межвидовой планирующий боеприпас - УМПБ-5.

Что предшествовало?

Напомним, глава ОВА Синегубов заявил, что россияне нанесли удары КАБами по Печенежской дамбе.

В 16-м армейском корпусе заявляли, что дамба Печенежского водохранилища в Харьковской области, несмотря на удары КАБами, осталась неповрежденной.

