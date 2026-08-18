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Войска РФ нанесли ракетный удар по Печенегам: 10 погибших, 8 раненых
Оккупанты нанесли ракетный удар по Печенегам в Харьковской области.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.
Есть жертвы
По предварительной информации, погибли 10 человек. Еще 8 человек пострадали. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Повреждены дома
По данным ОВА, в результате удара повреждены 10 частных домов, кафе, почта, магазин и как минимум 7 автомобилей.
Экстренные службы устраняют последствия атаки.
Более подробной информации о вражеской атаке на данный момент нет.
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