Войска РФ нанесли ракетный удар по Печенегам: 10 погибших, 8 раненых

Оккупанты нанесли ракетный удар по Печенегам в Харьковской области.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

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Есть жертвы

По предварительной информации, погибли 10 человек. Еще 8 человек пострадали. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

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Повреждены дома

По данным ОВА, в результате удара повреждены 10 частных домов, кафе, почта, магазин и как минимум 7 автомобилей.

Экстренные службы устраняют последствия атаки.

Более подробной информации о вражеской атаке на данный момент нет.

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