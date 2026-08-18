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Новости Фото Обстрелы Харьковщина
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Рашисты нанесли удар по Изюму: 5 раненых, среди них - ребенок. ФОТО

Пять человек, в том числе 9-летний мальчик, пострадали в результате вражеской атаки на город Изюм в Харьковской области.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

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Каковы последствия атаки?

По данным ОГА, всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.

В городе повреждены пять частных домов.

Изюм после обстрела
Изюм после обстрела
Изюм после обстрела

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Профильные службы устраняют последствия атаки.

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что поздно вечером 16 августа россияне нанесли удары КАБами по Изюму: известно о четырех пострадавших.
  • В результате вражеской атаки 5 человек ранены, повреждено 15 домов.

Читайте также: РФ нанесла удары по Харьковщине и Полтавщине: ранены люди, повреждены дома и предприятия. ФОТО

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обстрел (34907) Изюм (329) Харьковская область (3075) Изюмский район (267)
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