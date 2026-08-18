Рашисты нанесли удар по Изюму: 5 раненых, среди них - ребенок. ФОТО

Пять человек, в том числе 9-летний мальчик, пострадали в результате вражеской атаки на город Изюм в Харьковской области.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Каковы последствия атаки?

По данным ОГА, всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.

В городе повреждены пять частных домов.







Читайте на "Цензор.НЕТ": Российский дрон атаковал сельхозпредприятие на Харьковщине: вспыхнул пожар на 800 кв. м, - ГСЧС. ФОТО

Профильные службы устраняют последствия атаки.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что поздно вечером 16 августа россияне нанесли удары КАБами по Изюму: известно о четырех пострадавших.

В результате вражеской атаки 5 человек ранены, повреждено 15 домов.

Читайте также: РФ нанесла удары по Харьковщине и Полтавщине: ранены люди, повреждены дома и предприятия. ФОТО