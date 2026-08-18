Рашисты нанесли удар по Изюму: 5 раненых, среди них - ребенок. ФОТО
Пять человек, в том числе 9-летний мальчик, пострадали в результате вражеской атаки на город Изюм в Харьковской области.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.
Каковы последствия атаки?
По данным ОГА, всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.
В городе повреждены пять частных домов.
Профильные службы устраняют последствия атаки.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что поздно вечером 16 августа россияне нанесли удары КАБами по Изюму: известно о четырех пострадавших.
- В результате вражеской атаки 5 человек ранены, повреждено 15 домов.
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