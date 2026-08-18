Рашисти вдарили по Ізюму: 5 поранених, серед них - дитина. ФОТО
Пʼять людей, серед яких 9-річний хлопчик, постраждали внаслідок ворожої атаки на м. Ізюм на Харківщині.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
Які наслідки атаки?
За даними ОВА, всім постраждалим надається медична допомога.
В місті пошкоджено пʼять приватних будинків.
Профільні служби усувають наслідки атаки.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що пізно ввечері 16 серпня росіяни вдарили КАБами по Ізюму: відомо про чотирьох постраждалих.
- Через ворожу атаку 5 поранених, пошкоджено 15 будинків.
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