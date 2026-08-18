УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8401 відвідувач онлайн
Новини Фото Обстріли Харківщини
76 0

Рашисти вдарили по Ізюму: 5 поранених, серед них - дитина. ФОТО

Пʼять людей, серед яких 9-річний хлопчик, постраждали внаслідок ворожої атаки на м. Ізюм на Харківщині.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Які наслідки атаки?

За даними ОВА, всім постраждалим надається медична допомога.

В місті пошкоджено пʼять приватних будинків.

Ізюм після обстрілу
Ізюм після обстрілу
Ізюм після обстрілу

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російський дрон атакував сільгосппідприємство на Харківщині: спалахнула пожежа на 800 кв. м, - ДСНС. ФОТО

Профільні служби усувають наслідки атаки.

Що передувало?

  • Раніше повідомлялося, що пізно ввечері 16 серпня росіяни вдарили КАБами по Ізюму: відомо про чотирьох постраждалих.
  • Через ворожу атаку 5 поранених, пошкоджено 15 будинків.

Також читайте: РФ завдала ударів по Харківщині та Полтавщині: поранені люди, пошкоджені будинки й підприємства. ФОТО

Автор: 

обстріл (36210) Ізюм (387) Харківська область (3100) Ізюмський район (268)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

 
 