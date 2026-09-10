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Новости Атака на Днепр
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Рашисты повторно атаковали Днепр: двое погибших, есть раненые. ФОТОрепортаж

Утром российские оккупанты нанесли удар по Днепру, в результате чего возник пожар.

Об этом сообщил глава ОГА Александр Ганжа, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

Мониторинговые каналы сообщили о движении крылатой ракеты "Бандероль" в сторону города.

Впоследствии в Днепре раздались взрывы.

По словам главы ОГА, после удара возник пожар. 

В настоящее время информация о пострадавших уточняется.

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Стало известно о повторном ударе по Днепру.

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Известно, что два человека погибли, еще двое получили ранения.

"Снова повреждено то же предприятие, которое уже пострадало от предыдущего удара. Начался пожар", - добавил глава ОВА.

Дніпро

Дніпро
Дніпро
Дніпро
Дніпро
Дніпро

Автор: 

Днепр (4795) обстрел (35326) Днепропетровская область (5687) Днепровский район (478)
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Топ комментарии
+9
А коли невідомий Вова і його права рука невідомий Кирилко будуть фінансуватьи розробку своєї ППО щоб збивати "бандеролі" і реактивні дрони? Чи то не головне - головне створювати тисячі шахроайських кол-центрів, які обдирають українців і громадян ЄС?
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10.09.2026 09:43 Ответить
+7
"Рута" та "Паляниця" потужно рухаються у напрямку смолєнска. Будєм всєх бамбіть💪
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10.09.2026 09:33 Ответить
+3
Якісь дикі джихадисти в печері з каналізаційної труби можуть зробити ракету і запустити її, а в нас потужний кусок лайна розікрав все.
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10.09.2026 11:40 Ответить

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