Рашисты повторно атаковали Днепр: двое погибших, есть раненые. ФОТОрепортаж

Утром российские оккупанты нанесли удар по Днепру, в результате чего возник пожар.

Об этом сообщил глава ОГА Александр Ганжа, передает Цензор.НЕТ.

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Мониторинговые каналы сообщили о движении крылатой ракеты "Бандероль" в сторону города.

Впоследствии в Днепре раздались взрывы.

По словам главы ОГА, после удара возник пожар.

В настоящее время информация о пострадавших уточняется.

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Стало известно о повторном ударе по Днепру.

Известно, что два человека погибли, еще двое получили ранения.

"Снова повреждено то же предприятие, которое уже пострадало от предыдущего удара. Начался пожар", - добавил глава ОВА.













