2 105 18
Рашисты повторно атаковали Днепр: двое погибших, есть раненые. ФОТОрепортаж
Утром российские оккупанты нанесли удар по Днепру, в результате чего возник пожар.
Об этом сообщил глава ОГА Александр Ганжа, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
Мониторинговые каналы сообщили о движении крылатой ракеты "Бандероль" в сторону города.
Впоследствии в Днепре раздались взрывы.
По словам главы ОГА, после удара возник пожар.
В настоящее время информация о пострадавших уточняется.
Стало известно о повторном ударе по Днепру.
Известно, что два человека погибли, еще двое получили ранения.
"Снова повреждено то же предприятие, которое уже пострадало от предыдущего удара. Начался пожар", - добавил глава ОВА.
Топ комментарии
+9 Поділля16
показать весь комментарий10.09.2026 09:43 Ответить Ссылка
+7 Gary Grant
показать весь комментарий10.09.2026 09:33 Ответить Ссылка
+3 krot_lub
показать весь комментарий10.09.2026 11:40 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль