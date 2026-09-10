Николаев подвергся массированным атакам РФ: четверо погибших и 19 раненых, среди них дети

В Николаеве в результате российских атак погибли четыре человека, еще 19 получили ранения. Российские войска в течение дня 9 сентября и ночью 10 сентября наносили удары по городу с помощью ударных беспилотников, управляемых авиабомб и "Бандеролей".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил и.о. начальника Николаевской ОГА Георгий Решетилов.

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Под ударами оказались портовая и промышленная инфраструктура, а также гражданские объекты.

В результате атак погибли две женщины в возрасте 45 и 64 лет и двое мужчин — 49 и 53 лет.

Ранения получили 19 человек: восемь женщин в возрасте от 18 до 71 года, восемь мужчин в возрасте от 28 до 74 лет, а также трое детей — девочка двух лет и мальчики в возрасте одного и восьми лет.

Повреждена гражданская и промышленная инфраструктура

В Николаеве в результате российских ударов повреждены административное здание, окна многоквартирного и частного домов, гостиница, автомобиль, гараж и складские помещения.

Также были повреждены здание учреждения пенитенциарной системы и пустой склад.

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Россия атаковала Николаевский район

В Николаевском районе днем 9 сентября российские войска нанесли артиллерийский удар по Куцурубской громаде. Люди не пострадали.

Кроме того, россияне атаковали Очаков ударным беспилотником Shahed-238. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

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