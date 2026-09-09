Три человека пострадали из-за атаки РФ на портовую инфраструктуру на Николаевщине: двое из них находятся в тяжелом состоянии

Сегодня, 9 сентября, в первой половине дня российские оккупанты нанесли удар по портовой инфраструктуре Николаевского района в Николаевской области, в результате чего есть раненые.

Об этом сообщил глава ОГА Георгий Решетилов, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Как отмечается, все пострадавшие – мужчины. Их госпитализировали. Двое мужчин, 28 и 46 лет, находятся в тяжелом состоянии. Состояние 48-летнего мужчины – средней тяжести.

Медики оказывают им всю необходимую помощь.

"Россия продолжает наносить удары по нашей инфраструктуре и подвергать опасности людей, которые просто выполняют свою работу", — подчеркнул глава ОГА.

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Что предшествовало

Напомним, в ночь на 9 сентября враг атаковал Николаев, в результате чего погибла 70-летняя женщина. Также среди четырех раненых — 15-летний подросток.

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