Три человека пострадали из-за атаки РФ на портовую инфраструктуру на Николаевщине: двое из них находятся в тяжелом состоянии
Сегодня, 9 сентября, в первой половине дня российские оккупанты нанесли удар по портовой инфраструктуре Николаевского района в Николаевской области, в результате чего есть раненые.
Об этом сообщил глава ОГА Георгий Решетилов, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Как отмечается, все пострадавшие – мужчины. Их госпитализировали. Двое мужчин, 28 и 46 лет, находятся в тяжелом состоянии. Состояние 48-летнего мужчины – средней тяжести.
Медики оказывают им всю необходимую помощь.
"Россия продолжает наносить удары по нашей инфраструктуре и подвергать опасности людей, которые просто выполняют свою работу", — подчеркнул глава ОГА.
Что предшествовало
Напомним, в ночь на 9 сентября враг атаковал Николаев, в результате чего погибла 70-летняя женщина. Также среди четырех раненых — 15-летний подросток.
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