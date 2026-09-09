Удар РФ по Николаеву: погибла женщина, среди раненых - 15-летний ребенок. ФОТО

Этой ночью враг вновь атаковал Николаев. В результате удара погибла 70-летняя женщина.

Об этом сообщил в Telegram-канале мэр города Александр Сенкевич, передает Цензор.НЕТ.

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Есть пострадавшие

По его словам, пострадали 4 мирных жителя: 74-летний и 66-летний мужчины, 44-летняя женщина и 15-летний ребенок.

Повреждена инфраструктура

Под ударом также оказались объекты транспортной, портовой и гражданской инфраструктуры, торговый центр, почтовый терминал, кафе, два частных дома и четыре грузовых автомобиля. Один из них полностью уничтожен.

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"Оправдания тому, что Россия продолжает творить с мирными людьми, нет и не может быть. Сейчас коммунальные службы готовятся к выезду на место — будем помогать пострадавшим, убирать последствия обстрела, закрывать поврежденные окна. Враг вновь принес смерть и разрушения в наши дома. Мы работаем и будем работать столько, сколько потребуется, чтобы помочь каждому пострадавшему", — подчеркивает глава города.

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