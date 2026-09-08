В Николаеве и в Херсонской громаде полностью отсутствует электроснабжение, причины выясняются

В Николаеве и на территории всей Херсонской громады вечером 8 сентября полностью отключилось электроснабжение.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявили мэр Николаева Александр Сенкевич и глава Херсонской городской военной администрации Ярослав Шанько.

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Николаев остался без света

По словам Александра Сенкевича, вечером в городе полностью отсутствует электроснабжение. Соответствующие службы выясняют причину отключения электричества.

Из-за отсутствия электричества в Николаеве не курсируют трамваи.

В то же время на линиях работают троллейбусы с автономным ходом до 20 километров.

"Cейчас в Николаеве отсутствует электроснабжение. Соответствующие службы уже выясняют причину", - добавил он.

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В Херсонской громаде также нет электричества

Полное отключение электричества зафиксировали и на территории всей Херсонской громады.

Глава Херсонской городской военной администрации Ярослав Шанько сообщил, что причины отсутствия электроснабжения в настоящее время устанавливаются.

"В настоящее время на территории всей громады наблюдается отсутствие электроснабжения. Причины отключения электроэнергии устанавливаются", - отметил он.

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