Последствия ударов РФ по "Эпицентру" в Николаеве. ФОТОрепортаж
Российские оккупанты нанесли несколько ударов по торговому центру "Эпицентр" в Николаеве. В результате атаки пострадали два человека, в торговых залах возникли пожары.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГСЧС Украины.
На местах попаданий возникли пожары.
"Среди пострадавших — 72-летний мужчина и 17-летняя девушка", — говорится в сообщении.
Спасатели работали под угрозой повторных ударов
Ликвидация последствий атаки осложнялась постоянной угрозой новых ударов.
"Из-за опасности личный состав неоднократно отводили на безопасное расстояние. Как только ситуация позволяла — спасатели возвращались к ликвидации последствий атаки", — отметили в ГСЧС.
Последствия атаки
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