Последствия ударов РФ по "Эпицентру" в Николаеве. ФОТОрепортаж

Российские оккупанты нанесли несколько ударов по торговому центру "Эпицентр" в Николаеве. В результате атаки пострадали два человека, в торговых залах возникли пожары.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГСЧС Украины.

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На местах попаданий возникли пожары.

"Среди пострадавших — 72-летний мужчина и 17-летняя девушка", — говорится в сообщении.

Спасатели работали под угрозой повторных ударов

Ликвидация последствий атаки осложнялась постоянной угрозой новых ударов.

"Из-за опасности личный состав неоднократно отводили на безопасное расстояние. Как только ситуация позволяла — спасатели возвращались к ликвидации последствий атаки", — отметили в ГСЧС.

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Последствия атаки











