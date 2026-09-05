РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11452 посетителя онлайн
Новости Атака беспилотников на Киевщину
4 244 12

Россия массированно атаковала Киевщину: под ударом оказались три района, есть пострадавшие. ФОТОрепортаж

В результате российского удара по Киевской области пострадали два человека. В Борисполе частично разрушен девятиэтажный жилой дом, еще 15 жильцов эвакуировали спасатели.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГСЧС.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

В Борисполе в результате российского удара возник пожар в девятиэтажном жилом доме. Огонь охватил кровлю, а также были разрушены конструкции девятого этажа.

По предварительным данным, пострадали два человека. Спасатели эвакуировали из дома 15 жильцов.

Психологи ГСЧС работали на месте и оказывали пострадавшим и эвакуированным необходимую помощь.

В Бучанском районе враг нанес повторный удар

В Бучанском районе после российской атаки загорелось складское помещение.

Во время ликвидации пожара российские войска нанесли повторный удар по расположенному рядом складскому зданию. Спасатели продолжили работу после повторной атаки.

В Обуховском районе горели экосистемы

В Обуховском районе падение обломков российских беспилотников вызвало пожары в экосистемах.

Спасатели ликвидировали возгорания, возникшие в результате атаки.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Враг атаковал Борисполь: пострадали две женщины, повреждена многоэтажка, вспыхнул пожар

Россия массированно атаковала Киевскую область: в Борисполе повреждено 9-этажное здание, есть пострадавшие
Россия массированно атаковала Киевскую область: в Борисполе повреждено 9-этажное здание, есть пострадавшие
Россия массированно атаковала Киевскую область: в Борисполе повреждено 9-этажное здание, есть пострадавшие
Россия массированно атаковала Киевскую область: в Борисполе повреждено 9-этажное здание, есть пострадавшие
Россия массированно атаковала Киевскую область: в Борисполе повреждено 9-этажное здание, есть пострадавшие
Россия массированно атаковала Киевскую область: в Борисполе повреждено 9-этажное здание, есть пострадавшие
Россия массированно атаковала Киевскую область: в Борисполе повреждено 9-этажное здание, есть пострадавшие

Автор: 

Борисполь (790) Киевская область (5059) обстрел (35236) Бориспольский район (102) Бучанский район (233) Обуховский район (61)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+11
Це такий режим тиші з 00 :00 5 вересня ?
показать весь комментарий
05.09.2026 08:47 Ответить
+7
Все правильно, але додам -якби у нас був президент з 2019 року не зрадник , то багато речей не відбулося б , і такого кошмару не було б .
показать весь комментарий
05.09.2026 09:12 Ответить
+5
Ага, головне ми дотримуємось. Залишилось - щоб зе! видав наказ не відбиватись й не збивати дрони/ракети.

Цікаво, наш міністр МЗС, крутелик андрулік сибіга США й парасіянцям щось скаже/напише з цього приводу? Чи тільки ст3рбується/занепокоїться?
показать весь комментарий
05.09.2026 09:00 Ответить

Загрузка...

 
 