Россия массированно атаковала Киевщину: под ударом оказались три района, есть пострадавшие. ФОТОрепортаж
В результате российского удара по Киевской области пострадали два человека. В Борисполе частично разрушен девятиэтажный жилой дом, еще 15 жильцов эвакуировали спасатели.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГСЧС.
В Борисполе в результате российского удара возник пожар в девятиэтажном жилом доме. Огонь охватил кровлю, а также были разрушены конструкции девятого этажа.
По предварительным данным, пострадали два человека. Спасатели эвакуировали из дома 15 жильцов.
Психологи ГСЧС работали на месте и оказывали пострадавшим и эвакуированным необходимую помощь.
В Бучанском районе враг нанес повторный удар
В Бучанском районе после российской атаки загорелось складское помещение.
Во время ликвидации пожара российские войска нанесли повторный удар по расположенному рядом складскому зданию. Спасатели продолжили работу после повторной атаки.
В Обуховском районе горели экосистемы
В Обуховском районе падение обломков российских беспилотников вызвало пожары в экосистемах.
Спасатели ликвидировали возгорания, возникшие в результате атаки.
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