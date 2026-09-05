Россия массированно атаковала Киевщину: под ударом оказались три района, есть пострадавшие. ФОТОрепортаж

В результате российского удара по Киевской области пострадали два человека. В Борисполе частично разрушен девятиэтажный жилой дом, еще 15 жильцов эвакуировали спасатели.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГСЧС.

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В Борисполе в результате российского удара возник пожар в девятиэтажном жилом доме. Огонь охватил кровлю, а также были разрушены конструкции девятого этажа.

По предварительным данным, пострадали два человека. Спасатели эвакуировали из дома 15 жильцов.

Психологи ГСЧС работали на месте и оказывали пострадавшим и эвакуированным необходимую помощь.

В Бучанском районе враг нанес повторный удар

В Бучанском районе после российской атаки загорелось складское помещение.

Во время ликвидации пожара российские войска нанесли повторный удар по расположенному рядом складскому зданию. Спасатели продолжили работу после повторной атаки.

В Обуховском районе горели экосистемы

В Обуховском районе падение обломков российских беспилотников вызвало пожары в экосистемах.

Спасатели ликвидировали возгорания, возникшие в результате атаки.

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