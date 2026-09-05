Враг атаковал Борисполь: пострадали две женщины, повреждена многоэтажка, вспыхнул пожар
В результате атаки РФ в ночь на 5 сентября в Борисполе загорелись квартира и крыша 9-этажного дома.
Об этом сообщает Киевская ОГА, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
"В результате вражеской атаки в Борисполе повреждены крыша и верхний этаж 9-этажного жилого дома. Возник пожар на крыше и в одной из квартир", — говорится в сообщении.
Предварительно, пострадавших нет. На месте работают спасатели и все необходимые службы.
Обновление
В 02:20 глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко сообщил, что в результате вражеской атаки в Борисполе пострадали два человека.
"Двух женщин с акубаротравмой и закрытой травмой грудной клетки госпитализировали в местную больницу. Вся необходимая медицинская помощь им предоставляется", - говорится в сообщении.
Чиновник добавил, что в настоящее время продолжается ликвидация и фиксация последствий вражеской атаки на 9-этажный жилой дом.
Атака реактивных дронов
Ранее сообщалось, что в ночь на 5 сентября продолжается атака российских беспилотников. В ряде областей Украины из-за угрозы ударов объявлена воздушная тревога.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль