Враг атаковал Борисполь: пострадали две женщины, повреждена многоэтажка, вспыхнул пожар

В результате атаки РФ в ночь на 5 сентября в Борисполе загорелись квартира и крыша 9-этажного дома.

Об этом сообщает Киевская ОГА, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

"В результате вражеской атаки в Борисполе повреждены крыша и верхний этаж 9-этажного жилого дома. Возник пожар на крыше и в одной из квартир", — говорится в сообщении.

Предварительно, пострадавших нет. На месте работают спасатели и все необходимые службы.

Обновление

В 02:20 глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко сообщил, что в результате вражеской атаки в Борисполе пострадали два человека.

"Двух женщин с акубаротравмой и закрытой травмой грудной клетки госпитализировали в местную больницу. Вся необходимая медицинская помощь им предоставляется", - говорится в сообщении.

Чиновник добавил, что в настоящее время продолжается ликвидация и фиксация последствий вражеской атаки на 9-этажный жилой дом.

Атака реактивных дронов

Ранее сообщалось, что в ночь на 5 сентября продолжается атака российских беспилотников. В ряде областей Украины из-за угрозы ударов объявлена воздушная тревога.

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