Ворог атакував Бориспіль: постраждали дві жінки, пошкоджено багатоповерхівку, спалахнула пожежа

Внаслідок атаки РФ в ніч на 5 вересня у Борисполі загорілися квартира і дах 9-поверхівки.

Про це повідомляє Київська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

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Деталі

"Внаслідок ворожої атаки у Борисполі пошкоджено дах та верхній поверх 9-поверхового житлового будинку. Виникла пожежа даху та однієї з квартир", - сказано в повідомленні.

Попередньо, без постраждалих. На місці працюють рятувальники та всі необхідні служби.

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О 02:20 очільник Київської ОВА Тимур Ткаченко повідомив, що унаслідок ворожої атаки в Борисполі постраждали дві людини.

"Двох жінок із акубаротравмою та закритою травмою грудної клітини госпіталізували до місцевої лікарні. Вся необхідна медична допомога їм надається", - сказано в повідомленні.

Посадовець додав, що наразі триває ліквідація та фіксація наслідків ворожої атаки на 9-поверховий житловий будинок.

Атака реактивних дронів

Раніше повідомлялося, що в ніч на 5 вересня триває атака російських безпілотників. У низці областей України через загрозу ударів оголошено повітряну тривогу.

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