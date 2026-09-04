Росія атакує Україну реактивними БпЛА ввечері 4 вересня, - Повітряні сили
Ввечері 4 вересня триває атака російських безпілотників. У низці областей України через загрозу ударів оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Рух ворожих дронів
- Реактивні БпЛА у напрямку Житомира зі сходу, - повідомлялося о 19:09.
- БпЛА на Запоріжжя, - повідомлялося о 19:13.
- Реактивний БпЛА на Миколаїв з півночі, - повідомлялося о 19:14.
- Київщина: реактивний БпЛА повз Українку курсом на Боярку/Вишневе, - повідомлялося о 19:22.
- Реактивний БпЛА на Миколаїв з півночі, - повідомлялося о 19:24.
- Київщина: реактивний БпЛА повз Кагарлик, курсом на Васильків; реактивний БпЛА на Українку, - повідомлялося о 19:29.
- Київщина: реактивний БпЛА на Васильків з півдня, - повідомлялося о 19:35.
- Київщина: реактивний БпЛА повз Боярку на Коцюбинське, - повідомлялося о 19:39.
- Реактивний БпЛА на Васильків з півдня, - повідомлялося о 19:40.
- Реактивний БпЛА на Миколаїв з півночі, - повідомлялося о 19:40.
- Київщина: реактивний БпЛА на Коцюбинське, - повідомлялося о 19:45.
- Житомирщина: реактивний БпЛА повз Павелки курсом на Озерне/Житомир, - повідомлялося о 19:50.
- Київщина: реактивний БпЛА на Бучу, Ірпінь з півночі, - повідомлялося о 19:53.
- Реактивний БпЛА на Миколаїв з півночі, - повідомлялося о 19:54.
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