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Новини Атака безпілотників
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Росія атакує Україну реактивними БпЛА ввечері 4 вересня, - Повітряні сили

шахеди

Ввечері 4 вересня триває атака російських безпілотників. У низці областей України через загрозу ударів оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

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Рух ворожих дронів

  • Реактивні БпЛА у напрямку Житомира зі сходу, - повідомлялося о 19:09.
  • БпЛА на Запоріжжя, - повідомлялося о 19:13.
  • Реактивний БпЛА на Миколаїв з півночі, - повідомлялося о 19:14.
  • Київщина: реактивний БпЛА повз Українку курсом на Боярку/Вишневе, - повідомлялося о 19:22.
  • Реактивний БпЛА на Миколаїв з півночі, - повідомлялося о 19:24.
  • Київщина: реактивний БпЛА повз Кагарлик, курсом на Васильків; реактивний БпЛА на Українку, - повідомлялося о 19:29.
  • Київщина: реактивний БпЛА на Васильків з півдня, - повідомлялося о 19:35.
  • Київщина: реактивний БпЛА повз Боярку на Коцюбинське, - повідомлялося о 19:39.
  • Реактивний БпЛА на Васильків з півдня, - повідомлялося о 19:40.
  • Реактивний БпЛА на Миколаїв з півночі, - повідомлялося о 19:40.
  • Київщина: реактивний БпЛА на Коцюбинське, - повідомлялося о 19:45.
  • Житомирщина: реактивний БпЛА повз Павелки курсом на Озерне/Житомир, - повідомлялося о 19:50.
  • Київщина: реактивний БпЛА на Бучу, Ірпінь з півночі, - повідомлялося о 19:53.
  • Реактивний БпЛА на Миколаїв з півночі, - повідомлялося о 19:54.

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безпілотник БпЛА (5868) Повітряні сили (3752) повітряна тривога (1026) реактивний шахед (23)
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