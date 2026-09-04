Россия атакует Украину реактивными БПЛА вечером 4 сентября, - Воздушные силы
Вечером 4 сентября продолжается атака российских беспилотников. В ряде областей Украины из-за угрозы ударов объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Движение вражеских дронов
- Реактивные БПЛА в направлении Житомира с востока, — сообщалось в 19:09.
- БПЛА на Запорожье, — сообщалось в 19:13.
- Реактивный БПЛА в направлении Николаева с севера, — сообщалось в 19:14.
- Киевская область: реактивный БПЛА пролетел мимо Украинки курсом на Боярку/Вишневое, — сообщалось в 19:22.
- Реактивный БПЛА в направлении Николаева с севера, — сообщалось в 19:24.
- Киевская область: реактивный БПЛА пролетел мимо Кагарлика, курсом на Васильков; реактивный БПЛА в направлении Украинки, — сообщалось в 19:29.
- Киевская область: реактивный БПЛА на Васильков с юга, — сообщалось в 19:35.
- Киевская область: реактивный БПЛА пролетел мимо Боярки в направлении Коцюбинского, — сообщалось в 19:39.
- Реактивный БПЛА направляется на Васильков с юга, — сообщалось в 19:40.
- Реактивный БПЛА в направлении Николаева с севера, — сообщалось в 19:40.
- Киевская область: реактивный БПЛА в направлении Коцюбинского, — сообщалось в 19:45.
- Житомирская область: реактивный БПЛА пролетел мимо Павелки курсом на Озерное/Житомир, — сообщалось в 19:50.
- Киевская область: реактивный БПЛА в направлении Бучи, Ирпеня с севера, — сообщалось в 19:53.
- Реактивный БПЛА в направлении Николаева с севера, — сообщалось в 19:54.
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