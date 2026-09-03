У Борисполі внаслідок атаки "шахеда" сталася пожежа: є постраждалі. ФОТОрепортаж

3 вересня російський ударний безпілотник атакував Бориспіль Київської області. Внаслідок влучання загорілося складське приміщення, є постраждалі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють моніторингові канати та телеграм-канал "ВІСТІ Новини Бориспіль".

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За попередньою інформацією, у самому Борисполі зафіксували влучання реактивного "Шахеда" у складське приміщення.

За даними телеграм-каналів, після атаки горять склади компанії "Біокон" біля міста. Ця компанія - гігант в сфері фармацевтичного ринку.

Після атаки виникла пожежа. На місці працюють підрозділи ДСНС, які ліквідовують наслідки удару та займання.

Вибухова хвиля пошкодила будинки й автомобілі

Внаслідок вибуху в Борисполі пошкоджено автомобілі.

Також вибухова хвиля вибила вікна у житлових будинках. Місцеві джерела повідомляють про постраждалих.

За інформацією начальника ОВА Тимура Ткаченка, у Бориспільському районі Київської області внаслідок російської атаки осколкові поранення дістав чоловік. Його госпіталізували, медики надають йому необхідну допомогу.

"Ворог пошкодив складські приміщення, адміністративну будівлю, магазин та МАФи.

На місцях працюють усі оперативні служби. Наслідки атаки фіксуємо та уточнюємо", - йдеться в повідомленні.

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Перші наслідки













