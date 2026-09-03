В Одесі внаслідок російської атаки пошкоджено багатоповерхівку: постраждали 17 людей (оновлено). ФОТОрепортаж
У ніч на 3 вересня російські війська атакували Одесу. Внаслідок ворожого удару пошкоджено багатоповерховий житловий будинок, постраждали восьмеро людей.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Одеської МВА Сергій Лисак.
"Ворожа атака на Одесу. Пошкоджена багатоповерхівка", – повідомив Лисак.
Згодом начальник Одеської МВА повідомив, що внаслідок атаки постраждали восьмеро людей.
На місці працюють екстрені служби
За словами Лисака, на місці перебувають усі відповідні служби. Постраждалим надають необхідну допомогу.
Інформація про характер пошкоджень житлового будинку та стан потерпілих уточнюється.
Місцеві пабліки повідомляють про прильот в ЖК "Руслан і Людмила".
Оновлення
Згодом стало відомо, що внаслідок атаки постраждали 17 людей, серед них - троє дітей. Лисак зазначив. що сім надається необхідна допомога.
Крім того, пошкоджені квартири з 10-го по 17-й поверхи 21-поверхового житлового будинку. А також автівки.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль