Ворог масовано атакував ключові магістральні об’єкти енергетики Одещини: є масштабні знеструмлення, - ДТЕК
Вночі 2 вересня ворог завдав масованого ракетно-дронового удару по ключових магістральних обʼєктах енергетики Одеської області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДТЕК.
Є знеструмлення
Як зазначається, через атаку без світла тимчасово залишилось понад 350 000 родин Одеського району області, зокрема частина Одеси. Виникли перебої в роботі критичної інфраструктури та електротранспорту.
"Щойно дозволила безпекова ситуація, енергетики ДТЕК Одеські електромережі допомогли розпочати повернення світла. Наразі вдалося відновити живлення для 177 000 осель", - йдеться у повідомленні.
Також ворог пошкодив виробничий майданчик ДТЕК Одеські електромережі - транспорт та офісне приміщення.
Які прогнози щодо відновлення?
"Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути світло в оселі", - додали в ДТЕК.
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