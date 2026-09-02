Рашисти атакували Одесу "Бандеролями" та КАБами: зруйновано будинки, 8 постраждалих, серед них - дитина (оновлено). ФОТОрепортаж

У ніч проти середи, 2 вересня 2026 року, війська РФ масовано атакували Одесу.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Одеської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Перші деталі

"Одеса під атакою ворога. Пошкоджена інфраструктура. Попередньо, є руйнування житлових будинків", - близько 3 ночі писав він.

За даними МВА, попередньо, є троє постраждалих внаслідок ворожої атаки на місто. Серед них одна дитина.

Також читайте: Росія масовано атакувала Одесу: горіли фури, є перебої з електропостачанням. ВIДЕО

Деталі наразі зʼясовуються.

Більше інформації щодо ворожої атаки на цю мить не відомо.

Чим поцілив ворог?

За даними Повітряних сил, ворог атакував Одесу баражуючими боєприпасами "Бандероль" та КАБами.

Також читайте: Армія РФ обстріляла Одещину: пункт пропуску "Орлівка" тимчасово призупинив роботу (оновлено)

Оновлена інформація

Станом на 7 ранку відомо про 8 постраждалих, серед них - одна дитина. Двоє людей госпіталізовані.

Пошкоджено 24-поверховий житловий будинок. На кількох поверхах зруйновані квартири. У прилеглих будинках вибиті вікна. Пошкоджені автомобілі.

Також зазнали руйнувань офісні будівлі та два навчальні заклади.











Фахівці продовжують оцінювати наслідки атаки у кількох районах міста.

На місцях працюють оперативні та комунальні служби. Енергетики намагаються якомога швидше відновити електропостачання.

Для мешканців розгорнуті оперативні штаби, де можна отримати необхідну допомогу.