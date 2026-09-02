Рашисты атаковали Одессу "Бандеролями" и КАБами: разрушены дома, 8 пострадавших, среди них - ребенок (обновлено). ФОТОрепортаж

В ночь на среду, 2 сентября 2026 года, войска РФ нанесли массированный удар по Одессе.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Одесской ОГА Сергей Лысак, сообщает Цензор.НЕТ.

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Первые подробности

"Одесса подверглась атаке врага. Повреждена инфраструктура. Предварительно, есть разрушения жилых домов", - около 3 часов ночи писал он.

По данным ГВА, предварительно, есть трое пострадавших в результате вражеской атаки на город. Среди них один ребенок.

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Детали пока выясняются.

Более подробной информации о вражеской атаке на данный момент нет.

Чем стрелял враг?

По данным Воздушных сил, враг атаковал Одессу барражирующими боеприпасами "Бандероль" и КАБами.

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Обновленная информация

По состоянию на 7 утра известно о 8 пострадавших, среди них – один ребенок. Два человека госпитализированы.

Поврежден 24-этажный жилой дом. На нескольких этажах разрушены квартиры. В близлежащих домах выбиты окна. Поврежденные автомобили.

Также подверглись разрушениям офисные здания и два учебных заведения.











Специалисты продолжают оценивать последствия атаки в нескольких районах города.

На местах работают оперативные и коммунальные службы. Энергетики пытаются как можно скорее восстановить электроснабжение.

Для жителей развернуты оперативные штабы, где можно получить необходимую помощь.