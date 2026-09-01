Армия РФ обстреляла Одесскую область: пункт пропуска "Орловка" временно приостановил работу

Ночью 1 сентября враг нанес авиаудар по пограничной инфраструктуре Измаильского района Одесской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил оперативный штаб Измаильской РГА.

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В результате атаки временно приостановил работу пункт пропуска "Орловка".

В Одессе повреждена инфраструктура

По информации начальника Одесской ГВА Сергея Лысака, в ночь на 1 сентября российские войска атаковали Одессу.

"Ночью враг продолжил террор в Одессе. Было громко. Повреждена инфраструктура. К счастью, обошлось без пострадавших", - сообщил начальник ГВА.

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