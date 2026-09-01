Армія РФ обстріляла Одещину: пункт пропуску "Орлівка" тимчасово призупинив роботу (оновлено)
Уночі 1 вересня ворог здійснив повітряний напад на прикордонну інфраструктуру Ізмаїльського району Одещини.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив оперативний штаб Ізмаїльської РДА.
Внаслідок атаки тимчасово призупинив роботу пункт пропуску "Орлівка".
Транспорт перенаправляють до інших пунктів пропуску
Як повідомило Південне регіональне управління Державної прикордонної служби України, безпілотники влучили в будівлю та на територію пункту пропуску, який забезпечує поромне сполучення між Україною та Румунією.
Внаслідок атаки виникли пожежі. Займання локалізували працівники Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
Наразі оформлення громадян і транспортних засобів у пункті пропуску "Орлівка" тимчасово не здійснюється. Транспортні засоби перенаправляють до інших пунктів пропуску.
В Одесі пошкоджена інфраструктура
За інформацією начальника Одеської МВА Сергія Лисака, у ніч проти 1 вересня російські війська атакували Одесу.
"Вночі ворог продовжив терор Одеси. Було гучно. Пошкоджена інфраструктура. На щастя, обійшлося без постраждалих", - повідомив начальник МВА.
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