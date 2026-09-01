Армія РФ обстріляла Одещину: пункт пропуску "Орлівка" тимчасово призупинив роботу (оновлено)

Уночі 1 вересня ворог здійснив повітряний напад на прикордонну інфраструктуру Ізмаїльського району Одещини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив оперативний штаб Ізмаїльської РДА.

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Внаслідок атаки тимчасово призупинив роботу пункт пропуску "Орлівка".

Транспорт перенаправляють до інших пунктів пропуску

Як повідомило Південне регіональне управління Державної прикордонної служби України, безпілотники влучили в будівлю та на територію пункту пропуску, який забезпечує поромне сполучення між Україною та Румунією.

Внаслідок атаки виникли пожежі. Займання локалізували працівники Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Наразі оформлення громадян і транспортних засобів у пункті пропуску "Орлівка" тимчасово не здійснюється. Транспортні засоби перенаправляють до інших пунктів пропуску.

В Одесі пошкоджена інфраструктура

За інформацією начальника Одеської МВА Сергія Лисака, у ніч проти 1 вересня російські війська атакували Одесу.

"Вночі ворог продовжив терор Одеси. Було гучно. Пошкоджена інфраструктура. На щастя, обійшлося без постраждалих", - повідомив начальник МВА.

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