Враг массированно атаковал ключевые магистральные объекты энергетики Одесской области: наблюдаются масштабные отключения электроэнергии, - ДТЭК

Ночью 2 сентября враг нанес массированный ракетно-дроновый удар по ключевым магистральным объектам энергетики Одесской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ДТЭК.

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Произошло отключение электроэнергии

Как отмечается, из-за атаки без света временно остались более 350 000 семей Одесского района области, в частности часть Одессы. Возникли перебои в работе критической инфраструктуры и электротранспорта.

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"Как только позволила обстановка с безопасностью, энергетики ДТЭК "Одесские электросети" помогли начать восстановление электроснабжения. На данный момент удалось восстановить электроснабжение для 177 000 домов", - говорится в сообщении.

Также враг повредил производственную площадку ДТЭК "Одесские электросети" - транспорт и офисное помещение.

Каковы прогнозы по восстановлению?

"Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома", - добавили в ДТЭК.

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