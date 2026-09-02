Враг массированно атаковал ключевые магистральные объекты энергетики Одесской области: наблюдаются масштабные отключения электроэнергии, - ДТЭК
Ночью 2 сентября враг нанес массированный ракетно-дроновый удар по ключевым магистральным объектам энергетики Одесской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ДТЭК.
Произошло отключение электроэнергии
Как отмечается, из-за атаки без света временно остались более 350 000 семей Одесского района области, в частности часть Одессы. Возникли перебои в работе критической инфраструктуры и электротранспорта.
"Как только позволила обстановка с безопасностью, энергетики ДТЭК "Одесские электросети" помогли начать восстановление электроснабжения. На данный момент удалось восстановить электроснабжение для 177 000 домов", - говорится в сообщении.
Также враг повредил производственную площадку ДТЭК "Одесские электросети" - транспорт и офисное помещение.
Каковы прогнозы по восстановлению?
"Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома", - добавили в ДТЭК.
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