В Одесской области после ночной атаки РФ без света остаются 2,3 тысячи семей

В ночь на 28 августа российские войска атаковали энергетический объект ДТЭК "Одесские электросети" в Одесской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ДТЭК "Одесские электросети".

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Энергетики уже приступили к восстановительным работам и восстанавливают электроснабжение потребителей.

По состоянию на утро специалистам удалось восстановить электроснабжение 13,7 тысячи домохозяйств.

В то же время из-за последствий атаки без света пока остаются еще около 2,3 тысячи семей.

Ремонт продолжается

Энергетики продолжают ремонтные работы, учитывая ситуацию с безопасностью в регионе.

В компании отмечают, что делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение для всех потребителей.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Враг повредил энергообъект в Одесской области: наблюдаются перебои в работе критически важной инфраструктуры