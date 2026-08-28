В Одесской области после ночной атаки РФ без света остаются 2,3 тысячи семей
В ночь на 28 августа российские войска атаковали энергетический объект ДТЭК "Одесские электросети" в Одесской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ДТЭК "Одесские электросети".
Энергетики уже приступили к восстановительным работам и восстанавливают электроснабжение потребителей.
По состоянию на утро специалистам удалось восстановить электроснабжение 13,7 тысячи домохозяйств.
В то же время из-за последствий атаки без света пока остаются еще около 2,3 тысячи семей.
Ремонт продолжается
Энергетики продолжают ремонтные работы, учитывая ситуацию с безопасностью в регионе.
В компании отмечают, что делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение для всех потребителей.
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