На Одещині після нічної атаки РФ без світла залишаються 2,3 тисячі родин

У ніч проти 28 серпня російські війська атакували енергетичний об’єкт ДТЕК "Одеські електромережі" в Одеській області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ДТЕК "Одеські електромережі".

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Енергетики вже розпочали відновлювальні роботи та повертають електропостачання споживачам.

Станом на ранок фахівцям вдалося перезаживити та повернути електропостачання до 13,7 тисячі домогосподарств.

Водночас через наслідки атаки без світла наразі залишаються ще близько 2,3 тисячі родин.

Ремонт триває

Енергетики продовжують ремонтні роботи, враховуючи безпекову ситуацію в регіоні.

У компанії зазначають, що роблять усе можливе, щоб якнайшвидше відновити електропостачання для всіх споживачів.

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